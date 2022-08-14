Bir süredir üzerinde titizlikle çalışılan Türkiye'nin yerli otomobili ToGG, 2022 yılı son çeyreğinde bantta inmesi bekleniyordu. TOGG'un fabrikasının açılış tarihinin belirlenmesiyle birlikte seri üretime başlanacağı bilgisini veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, fabrikanın açılış tarihini de kamuoyuna duyurdu. Bir takım temaslar için Bartın'da bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, herkesin merakla beklediği yerli otomobil TOGG ile ilgili çok önemli bilgiler paylaştı. İş insanlarıyla Bartın Valiliği'nin toplantı salonunda bir araya gelen Bakan Varank, gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısında planlarının ve projelerinin aksamadan ilerlediğini ve bugün Türkiye'nin arabasını konuşmaya başladıklarını söyledi.
TEKNOLOJİ
14 Ağustos 2022 - 16:58
TOGG, seri üretimde geri sayıma başladı! Kritik tarih 29 Ekim..
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için flaş bir gelişme yaşandı. Seri üretim için gün saymaya başlayan TOGG'un fabrikasının açılış tarihi de belli oldu.
TEKNOLOJİ
14 Ağustos 2022 - 16:58