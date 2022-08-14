TOGG, seri üretimde geri sayıma başladı! Kritik tarih 29 Ekim..













Fabrika açılışı 29 Ekim, 2024 yılı sonunda da Avrupa satışları

Bir süredir üzerinde titizlikle çalışılan Türkiye'nin yerli otomobili ToGG, 2022 yılı son çeyreğinde bantta inmesi bekleniyordu. TOGG'un fabrikasının açılış tarihinin belirlenmesiyle birlikte seri üretime başlanacağı bilgisini veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, fabrikanın açılış tarihini de kamuoyuna duyurdu. Bir takım temaslar için Bartın'da bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, herkesin merakla beklediği yerli otomobil TOGG ile ilgili çok önemli bilgiler paylaştı. İş insanlarıyla Bartın Valiliği'nin toplantı salonunda bir araya gelen Bakan Varank, gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısında planlarının ve projelerinin aksamadan ilerlediğini ve bugün Türkiye'nin arabasını konuşmaya başladıklarını söyledi.Türkiye'nin otomobilinin seri üretim yapacağı fabrikasını 29 Ekim tarihinde açacaklarını bildiren Bakan Mustafa Varank, araçların seri üretim çin bantlara inmeye başlayacağını söyledi. 2022 yılının son çeyreğinde seri üretim startını verecek olan yerli otomobil TOGG'un önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde de trafiğe çıkacağını bilgisini paylaşan Bakan Mustafa Varank, Avrupa'nın ilk doğuştan elektrikli SUV aracı olarak piyasalarda yerini alacak olan TOGG'un Türkiye'de trafiğe çıkmasından yaklaşık 18 ay sonra da Avrupa'da satışlarının yapılmasının planlandığını aktardı.