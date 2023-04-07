TOGG T10X model araçların teslimat sevkiyatında start verildi!













20 BİN KULLANICI ALACAK

Yerli üretim Türk arabası Togg'un sevkiyatına başlanıldı. İlk teslimatlar geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılmıştı. İkinci teslimat ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e gerçekleştirildi.Togg, sosyal medyada yeni bir gönderi yayınladı. Paylaşımda "T10X sevkiyatı Togg Technology kampüsünden devam ediyor. Takipte kalın" notu yer aldı.Togg, 21 gün içinde 177 bin 467 akıllı cihaz ön siparişine ulaştı. Bu yıl üretilen 28.000 Togg T10X'ten 20.000'i doğrudan kullanıcılara gönderilecek. İlk dağıtım paylaşımla başladı.Ek olarak Togg, çekilişe katılan ancak kalifiye olmayan kişiler için ön sipariş ücretlerinin iadesini tamamladı.