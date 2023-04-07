TEKNOLOJİ
07 Nisan 2023 - 16:22

TOGG T10X model araçların teslimat sevkiyatında start verildi!

Togg T10X modellerinde teslimat süreci başlatıldı. Bu yıl üretilen 28.000 araç kura ile 20.000 kişiye satılacak. Teslimat kuraya göre yapılacaktır.

TEKNOLOJİ
07 Nisan 2023 - 16:22
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TOGG T10X model araçların teslimat sevkiyatında start verildi!
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Yerli üretim Türk arabası Togg'un sevkiyatına başlanıldı. İlk teslimatlar geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılmıştı. İkinci teslimat ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e gerçekleştirildi.

TOGG T10X model araçların teslimat sevkiyatı



Togg, sosyal medyada yeni bir gönderi yayınladı. Paylaşımda "T10X sevkiyatı Togg Technology kampüsünden devam ediyor. Takipte kalın" notu yer aldı.

TOGG T10X model araçların teslimat sevkiyatı

20 BİN KULLANICI ALACAK

Togg, 21 gün içinde 177 bin 467 akıllı cihaz ön siparişine ulaştı. Bu yıl üretilen 28.000 Togg T10X'ten 20.000'i doğrudan kullanıcılara gönderilecek. İlk dağıtım paylaşımla başladı.

TOGG T10X model araçların teslimat sevkiyatı

Ek olarak Togg, çekilişe katılan ancak kalifiye olmayan kişiler için ön sipariş ücretlerinin iadesini tamamladı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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