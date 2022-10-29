GÜNDEM
29 Ekim 2022 - 20:41

TOGG'un göz alıcı renkleri görücüye çıktı! TOGG renklerinin anlamı ne?

Seri üretime geçmeye hazırlananTOGG'un renkleri açıklandı. Türkiye'nin güzelliklerini renklerine taşıyan TOGG'un ilk görüntüleri yayınlandı.

GÜNDEM
29 Ekim 2022 - 20:41
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TOGG'un göz alıcı renkleri görücüye çıktı! TOGG renklerinin anlamı ne?


Türkiye’nin ilk yerli otomobili TOGG için geri sayım başladı. Yerli ve milli otomobil Togg’un renkleri açıklandı. Heyecanlı bekleyiş sonrasında Togg, Mart 2023 tarihine kadar pazara sunulmaya hazırlanıyor. İlk elektrikli akıllı otomobil C-SUV modeli olan Togg’un dış renkleri, Türkiye’nin güzellikleriyle hayat buldu. İşte ayrıntılar…

TOGG Türkiye’nin renklerini taşıyacak

Türkiye’nin ilk yerli ve milli akıllı otomobili Togg’un yeni modelinde hangi renkler olacak belli oldu. Togg, Anadolu, Gemlik, Oltu, Kula, Kapadokya ve Pamukkale isimlerini taşıyan “ Türkiye’nin Renkleri “ ile yolların tozunu attıracak. Togg tarafından yapılan açıklamaya göre, “ Bir otomobilden fazlası “ mottosuyla yola çıkan akıllı otomobilin, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunulacak. Türkiye’nin elektrikli ilk akıllı cihazı C-SUV, Türkiye’nin renklerini barındıracak.



Türkiye’nin etkileyici güzelliklerinden ilham alınarak tasarlanan otomobilin dış renklerine ‘Anadolu’, ‘Gemlik’, ‘Oltu’, ‘Kula’, ‘Kapadokya’ ve ‘Pamukkale’ isimleri verildi.

TOGG renklerinin anlamı ne?

Togg kampüsünün yer aldığı Gemlik’in zeytin ağaçlarının gölgesinde kalan mavi sularını,

Anadolu topraklarındaki sıcakkanlılık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı,

Oltu taşının büyüleyici siyahlığını ve parlaklığını,

Kula’nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle geçmişi bugüne taşıyan grisini,

Kapadokya’nın gerçeküstü güzellikteki peri bacalarının toprak ve kum bejini,

Pamukkale travertenlerinin göz alıcı beyazlığı TOGG’un renklerini oluşturuyor.

TOGG fabrikası ne zaman açılacak?

Togg’un renklerinin görücüye çıkmasına ilişkin konuşan ve Togg hakkında bilgi veren Togg Üst Yöneticisi M. Gürcan Karakaş, global bir marka oluştururken doğum yerinin Türkiye olduğu bilinciyle hareket ettiklerini söyledi. Türkiye’nin eşsiz zenginliklerinden ilham aldıklarını vurgulayan Karakaş, doğu ve rasyonel batı kültürlerinin harmanlanmasını temsil eden bir marka olduklarını, Togg’un renkleri için Türkiye’den ilham aldıklarını belirtti.

Togg fabrikasıyla ilgili de konuşan Togg CEO’su Gürcan Karakaş, her şeyi tamamen Türkiye'ye ait olan, küresel bir marka ortaya koymak amacıyla yola çıkan Togg’un seri üretime başlayacağı Gemlik Kampüsü’nün açılışının 29 ekim 2022 günü yapılacağını açıkladı.

İşte Türkiye’nin büyüleyici güzelliklerini taşıyan Togg’un renkleri…

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Yerli ve milli akıllı otomobil TOGG, 2023 yılında pazara sunulacak. 

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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