TOGG’un yakıt performansı nasıl, ne kadar yakıyor?













Peki bu değerler ne anlama geliyor?

29 Ekim Cumhuriyet bayramında gerçekleştirilen büyük bir etkinlikle Türkiye'ye tanıtılan Türkiye'nin otomobili TOGG'un ön siparişlerine Şubat ayında başlanacağı belirtilmişti. Mart 2023'ten itibaren ise milli otomobilimiz TOGG'u yollarda görmeye başlayacağız. Elektrikli araçların son yıllarda kullanımı bilindiği üzere her geçen gün artıyor. Özellikle yakıt tüketimleri konusunda kullanıcılarının cebini rahatlatan elektrikli otomobiller tasarruflarıyla tercih sebebi oluyor. Peki yerli ve milli otomobilimiz TOGG bu konuda nasıl bir performans gösteriyor?Alınan bilgilere göre, TOGG şehir içi 100 km'lik menzilde yaklaşık olarak 16,9 kWh'lık bir tüketim değerine sahip olacak. Ancak elbette sakin ve minimum trafikte gerçekleşecek kullanımlarda bu değerlerin 11,5 kWh'a kadar düşeceği de öngörülüyor.Bu değerlere mevcut şarj noktalarındaki enerji fiyatlarıyla baktığımızda, yerli otomobilimizin km'de 0,68-0,69 TL gibi bir tüketim değerine sahip olacağını söylememiz mümkün. Aracınızı evinizde şarj ederek tüketim değerlerinizi 0,40 TL'ye kadar düşürebileceğinizi de söylemeden geçmeyelim. Belirttiğimiz bu veriler 315 km'lik menzile sahip 150 kW motorlu TOGG'a aittir, 300 kW motorlu seçeneğinde bu değerlerin değişebileceğini de hatırlatmakta fayda var