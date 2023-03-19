TOGG'un yeni modellerini gören hayran kaldı! İsimlerinin ise ayrı bir anlamı var: İşte TOGG hakkında bilinmeyenler!

Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili olan Togg için geri sayımlar devam etmekte. Bu ay sonunda satışa çıkarılması planlanan Togg için ön sipariş alınları başladı. T10X V1 RWD 314 kilometre menzilli versiyonu için ise kollar 953 bin liraya sıvandı. Togg test araçları Bursa yollarında görüntülenmişken 30 dakikadan daha kıza süre içinde %20 – 80 arasında batarya doluluğu da görüntülendi.
TOGG Bursa’da
Bursa Gemlik ilçesinde üretime geçen Türkiye’nin ilk elektrikli milli otomobili Togg, farklı renklerle test sürüşlerinde bulunmaya başladı. Bursa’nın caddelerinde ve sokaklarında görülen araç, vatandaşlar tarafından büyük beğenilere maruz kaldı. Dron ile havadan ve karadan yeni aracımızın ihtişamı görüntülendi. Trumore dijital platformu ve www.togg.com.tr adresi ile 16 – 24 Mart tarihleri arasında Togg ön siparişe açılacak. Şarj süresi ve menziline göre de fiyatlarda farklılıklar ortaya çıkacak.
TOGG Ön Sipariş Fiyatları
• T10X V1 RWD 314 km; 953 bin TL, • T10X V2 RWD versiyonu; 1,55 bin TL, • T10X V2 RWD 523 km; 1,215 bin TL Olarak belirlendi. Trumore uygulamasını indiren ya da Togg’un websitesi üzerinden Tru.ID oluşturarak tekil araç kullanıcı, nakit ya da kredi
kartı aracılığı sayesinde 60 bin lira ön ödeme ile çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak. Çekilişe katılanlar için, ön ödeme öncesinde akıllı cihazlarının modelinden rengine konfigüre yapabilecek. 28 Mart’ta noter huzurunda yapılması planlanan dijital çekiliş sistemiyle ilgili ön sipariş sahipleri belirlenecek.