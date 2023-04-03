TEKNOLOJİ
03 Nisan 2023 - 14:11

'TOGG' uzantılı'web domain' ücretleri otomobilin kendi fiyatını geçti!

İlan sayfalarında yerli otomobil TOGG adıyla hazırlanarak satışa çıkarılan sitelerinin isimleri yer almaya başladı. Bir alan adının yani internetteki sitenin adı ve adresinin fiyatı 1 milyon ila 50 milyon lira arası değiştiği görülüyor.

TEKNOLOJİ
03 Nisan 2023 - 14:11
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'TOGG' uzantılı'web domain' ücretleri otomobilin kendi fiyatını geçti!


Türk yerli otomobil firması TOGG'un adı, teknoloji alanında bir kazanç kapısı oluşturdu. Togg ismiyle alınan domainler reklam sitelerinde milyonlarca liraya listelendi. Domain yani internet üzerindeki bir web sitesinin adı ile adresinin fiyatları Togg isminin kullanım alanına göre değişmektedir.

DOMAİNLERİ MİLYONLARCA LİRAYA LİSTELERDE YER ALDI

'TOGG' adıyla satılan 'web domain' ücretleri otomobilin kendi fiyatını geçti!

Togg içeren domainler minimum 500.000 liradan satılırken özellikle ön tarafında isim yazan adreslerin de 50 milyon liraya kadar satıldığı anlaşıldı.



'TOGG' adıyla satılan 'web domain' ücretleri otomobilin kendi fiyatını geçti!

Domain nedir?

Domain, web sitesinin internetteki alan adı yani adı ve adresi olarak tanımlanır.

Türkçe'de ağırlıklı olarak 'alan adı' şeklinde kullanılan 'domain', web sitesine doğrudan erişmek isteyen kişinin tarayıcının arama çubuğuna bu adı yazdığında web sitesine kolayca erişmesini sağlar.

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