'TOGG' uzantılı'web domain' ücretleri otomobilin kendi fiyatını geçti!







DOMAİNLERİ MİLYONLARCA LİRAYA LİSTELERDE YER ALDI











Domain nedir?

Türk yerli otomobil firması TOGG'un adı, teknoloji alanında bir kazanç kapısı oluşturdu. Togg ismiyle alınan domainler reklam sitelerinde milyonlarca liraya listelendi. Domain yani internet üzerindeki bir web sitesinin adı ile adresinin fiyatları Togg isminin kullanım alanına göre değişmektedir.Togg içeren domainler minimum 500.000 liradan satılırken özellikle ön tarafında isim yazan adreslerin de 50 milyon liraya kadar satıldığı anlaşıldı.Domain, web sitesinin internetteki alan adı yani adı ve adresi olarak tanımlanır. Türkçe'de ağırlıklı olarak 'alan adı' şeklinde kullanılan 'domain', web sitesine doğrudan erişmek isteyen kişinin tarayıcının arama çubuğuna bu adı yazdığında web sitesine kolayca erişmesini sağlar.