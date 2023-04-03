Türk yerli otomobil firması TOGG'un adı, teknoloji alanında bir kazanç kapısı oluşturdu. Togg ismiyle alınan domainler reklam sitelerinde milyonlarca liraya listelendi. Domain yani internet üzerindeki bir web sitesinin adı ile adresinin fiyatları Togg isminin kullanım alanına göre değişmektedir.
TEKNOLOJİ
03 Nisan 2023 - 14:11
'TOGG' uzantılı'web domain' ücretleri otomobilin kendi fiyatını geçti!
İlan sayfalarında yerli otomobil TOGG adıyla hazırlanarak satışa çıkarılan sitelerinin isimleri yer almaya başladı. Bir alan adının yani internetteki sitenin adı ve adresinin fiyatı 1 milyon ila 50 milyon lira arası değiştiği görülüyor.
TEKNOLOJİ
03 Nisan 2023 - 14:11
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