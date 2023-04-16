Togg vites yükseltti: T10X' modelinin hedefi dünya pazarı!













KITANIN TAMAMINDA SATIŞ ÖNGÖRÜSÜ

Ön siparişlerle büyük ilgi toplayan Türkiye'nin Auto Togg'u dünyaya kapılarını açmaya hazırlanıyor. Togg'un genişlemeyi planlarken ana hedefi Avrupa pazarında söz sahibi olmak. Şirket, 2024 yılında kapsamlı bir şarj altyapı sistemi kurarak küresel elektrikli araç pazarına girmeyi hedef olarak görmeye başladı. Yol haritasına göre "T10X" modeli ağırlıklı olarak büyük markalarla rekabet edebilmek için piyasaya sürülecek.Türkiye otomobilleri 2025'ten itibaren yükselecek. Genişletme politikaları ülkeye göre değişir. Yerli arabalar zamanla tüm kıtada satılacak. Daha sonra küresel potansiyel belirlenecek. Fabrikanın kapasitesi ile orantılı olarak dünyaya açık bir süreç gerçekleşecek.