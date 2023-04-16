Ön siparişlerle büyük ilgi toplayan Türkiye'nin Auto Togg'u dünyaya kapılarını açmaya hazırlanıyor. Togg'un genişlemeyi planlarken ana hedefi Avrupa pazarında söz sahibi olmak. Şirket, 2024 yılında kapsamlı bir şarj altyapı sistemi kurarak küresel elektrikli araç pazarına girmeyi hedef olarak görmeye başladı. Yol haritasına göre "T10X" modeli ağırlıklı olarak büyük markalarla rekabet edebilmek için piyasaya sürülecek.
TEKNOLOJİ
16 Nisan 2023 - 16:43
Togg vites yükseltti: T10X' modelinin hedefi dünya pazarı!
Türk yerli otomobili Togg dünya pazarına giriyor. 2024 yılına kadar Avrupa'da güçlü bir pazara giriş yapmayı hedef haline getiren Togg, 2025 yılına kadar kıta genelinde satmayı planlıyor.
TEKNOLOJİ
16 Nisan 2023 - 16:43