TOGG, yeni logo tasarımın sosyal medyadan paylaştı!













Türkiye’nin küresel alandaki mobilite markası olan TOGG, 'Yeniliğe Yolculuk' hedefi gösterilerek markanın ismini açıklaması sonrası yerli otomobilin logosunun nasıl olacağı konusunda verdiği kararı da açıkladı.Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'na ait resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan yeni bir paylaşımla, Türkiye'nin yerli elektrikli otomobilinin yeni logosu kamuoyuna tanıtıldı.Logo'nun görselinin yer aldığı paylaşımda, 'Doğu ile Batı’nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası' ifadeleri kullanılırken logo da hayatı kolaylaştıran mobilite çözümler sayesinde hem teknoloji hem de insanı bugünün ve yarının kesişme noktalarında bir araya getiren bir teknoloji şirketinin olduğunun vurgulandığı görüldü.