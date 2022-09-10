GÜNDEM
10 Eylül 2022 - 09:07

Tohumunu yurt dışından getirdi, büyük talep görüyor

Bursa'da bir girişimcinin tohumunu ülke dışından getirip yetiştirdiği siyah nohut büyük talep görüyor.

GÜNDEM
10 Eylül 2022 - 09:07
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Tohumunu yurt dışından getirdi, büyük talep görüyor

Kapalı çarşıda uzun yıllardır aktarlık yapan Serdar Çelik, geçen yıl tohumunu ülke dışından getirdiği siyah nohuttan ekti. Ektiği siyah nohutları hasat eden girişimci bu nohutları dükkanında satmaya başladı. Protein değeri yüksek ve diğer besin maddeleri Türkiye'de yetişen beyaz nohutlara göre daha yüksek olan siyah nohutun vatandaşlar tarafından tadı da çok beğenildi. Bu zamana kadar 500 kilo satış yapan aktarın yetiştirdiği siyah nohutların kısa sürede tükenmesi bekleniyor. Artan talep sebebiyle gelecek yıl daha sık nohut ekmeyi düşünen Çelik, siyah nohutun kilosunu 40 liradan satıyor.

Siyah nohut tohumlarını ülke dışından getirdiğini altını çizen Serdar Çelik, "Ben uzun yıllardır aktar olarak hizmet veriyorum. Dükkanımda çeşitli bakliyat ürünleri de satmaktayım. Ayrıca sattığım ürünleri çoğunu üretimini yapıyorum. Siyah nohutu geçen yıl ektik, ürünleri satmaya başladık. Vatandaşlar çok beğendi, siyah nohutun lezzeti çok güzel. Yiyen bir daha gelip alıyor. Kilosunu 40 liradan satıyorum, gelecek yıl daha sık ekeceğim" dedi.

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Haber Editörü
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