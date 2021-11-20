Tokat'ın Niksar ilçesinde peş peşe deprem!

Geçtiğimi gün Erzurum'da meydana gelen depremin hemen ardından Tokat'ın Niksar ilçesinde gerçekleşen deprem panik yarattı. Merkez üssü Tokat Niksar olan depremin şiddeti 4.0 olarak kaydedilirken, meydana gelen depremden 1 dakika sonra aynı bölgede 3.6 şiddetinde bir deprem daha yaşandı.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesinde yer alan bilgilere göre ilk depremin şiddetinin 4.0 olduğu büyüklüğünde derinliğinin ise 12.37 KM olduğu belirtilirken saat 10.02'de meydana gelen depremden sonra yaşanan bir düre sarsıntının ise saat 10.03'te yaşandığı ve şiddetinin de 3.6 olarak kaydedildiği görüldü.