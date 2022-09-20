YAŞAM
20 Eylül 2022 - 18:58

Tokat'ta asfalt plentinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Tokat'ta asfalt plentinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

YAŞAM
20 Eylül 2022 - 18:58
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Tokat’ta asfalt plentinde çıkan yangın kontrol altına alındı


Tokat Belediyesi'ne ait asfalt plentinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Alevlerin yükseldiği yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri ve şantiye çalışanlarının kısa sürede müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yangın çıkan asfalt plentinde incelemelerde bulundu. Başkan Eroğlu, yangının Tüpraş'tan gelen asfalt malzemesi belediyeye ait tankerle aktarıldığı esnada çıktığını söyledi. Yangının belli olmayan bir nedenle bir kıvılcımla başladığını idda eden Başkan Eroğlu, "Petrol tüneli türevi olduğu için haliyle hemen çok ani bir şekilde dakika içerisinde bir anda alevlenmeye başlıyor, yanmaya başlıyor. Ve daha sonrasında da depolara sirayet etmeye başlıyor. Tabii buradaki arkadaşların hemen hızlı bir şekilde görmesi itfaiyenin hızlı bir şekilde gelmesi buradaki iş makinelerinin de ani müdahaleleriyle Allah'a şükür korktuğumuz gibi olmadı. Herhangi bir patlama olmadan yine başka diğer alanlara yangın sıçramadan haliyle yangın Bu manada kontrol altına alındı. Ve Allah'a şükür an itibariyle da herhangi bir tehlike etmeyecek bir boyutta getirildi" dedi.



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