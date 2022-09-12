Tokat’ta aynı yerde ikinci kez orman yangını çıktı

Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Reşadiye ilçesi Erikbelen yaylası sınırları içerisinde bulunan karaçam ormanında bilinmeyen bir nedenle geçen gün orman yangını çıktı. Ekipler ve vatandaşların yardımları ile söndürülen yangında soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıktığı alanda 24 saat sonra alevlerin görülmesi üzerine bölgeye tekrar itfaiye ekipleri yollandı. Yangının tam sönmeyen ateş nedeniyle rüzgarın etkisi ile yeniden çıktığı tahmin ediliyor. Ekiplerin yangına müdahalesi devam etmektedir.