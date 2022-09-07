Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı!

Alınan bilgilere göre, Reşadiye-Aybastı yolu Güvendik köyü yol ayrımında yaşanan kazada Ömer K. (67) kontrolündeki 58 BR plakalı Citroen marka otomobil ile Nevzat E. (44) yönetimindeki 60 RG 073 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobillerin şiddetli çarpışmalarından dolayı Ömer K. yönetimindeki otomobil yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durabildi. Yaşanan kaza sonucu hurdaya dönen araçlarda bulunan 4 vatandaş kazadan yaralı olarak kurtuldu. Çevredeki vatandaşların olayı ihbar etmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıların ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla yaralıları Reşadiye Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Yaşanan kazada yaralanan bir kişinin hayati riskinin bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekipleri, yaşanan trafik kazasına ilişkin soruşturma başlattı.