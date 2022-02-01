YAŞAM
01 Şubat 2022 - 13:37

Tokat'ta kar yağışı kaza getirdi: Devrilen yolcu otobüsünde 23 kişi yaralandı!

Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle bir kaza meydana geldi. Kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 23 kişi yaralandı.

YAŞAM
01 Şubat 2022 - 13:37
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Tokat'ta kar yağışı kaza getirdi: Devrilen yolcu otobüsünde 23 kişi yaralandı!
Rize'den kalkış yapan ve Konya istikametine doğru ilerleyen bir yolcu otobüsü, Tokat'a geldiği sırada kaza yaptı. İl genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs ilk önce refüje çarptı ve ardından devrildi.








İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edilirken devrilerek yan yatan yolcu otobüsündeki 3’ü şoför toplam 27 kişiden 23’ünün yaralandığı anlaşıldı. İtfaiye ve sağlık ekipleri otobüsün camlarını kırarak içerde kalan yolcuları camdan çıkarırken ambulanslara alınan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.



Olaydan sonra polise ifade veren otobüsün ikinci kaptan şoförü Bahadır Çimen, seyir halinde ilerlerken önlerine çıkan bir aracın yavaşlamasında sonra hızlarının düştüğünü ve yolun da kaygan olmasından dolayı refüje çarparak otobüsün devrildiğini söylediği öğrenildi. 


 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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