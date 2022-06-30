Tokat'ta kaza! Ölü ve yaralılar var













Tokat’ta gerçekeleşen kazada edinilen bilgilere göre Tokat İlinin Reşadiye İlçesinde seyir halindeki bir münibüs uçuruma yuvarlandı. Sürücünün direksiyon hakimyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlanarak gerçekleşen kazada yolculardan 1'i yaralanırken 4 kişi ise hayatını kaybetti.Korkunç olayda bölgeye sağlık ekipleri ve kurtarma ekipleri intikal etti.Kurtarma ekipleri şarampole yuvarlanan aracın çıkarılması için çalışırken sağlık ekipleri yaralı kişinin ilk müdahalesini yaptı.Kazada hayatını kaybedenler hastane moguna götürüldü.