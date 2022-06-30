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TEKNOLOJİ
30 Haziran 2022 - 12:50

Tokat'ta kaza! Ölü ve yaralılar var

Tokat’ta bir minibüs uçuruma yuvarlandı Korkunç kazada yaralı ve ölüler var.

TEKNOLOJİ
30 Haziran 2022 - 12:50
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Tokat'ta kaza! Ölü ve yaralılar var


Tokat’ta  gerçekeleşen kazada edinilen bilgilere göre  Tokat İlinin Reşadiye İlçesinde seyir halindeki bir münibüs  uçuruma yuvarlandı. Sürücünün direksiyon hakimyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlanarak  gerçekleşen kazada yolculardan 1'i yaralanırken 4 kişi ise hayatını kaybetti. 


Korkunç olayda bölgeye sağlık ekipleri ve kurtarma ekipleri intikal etti.Kurtarma ekipleri şarampole yuvarlanan aracın çıkarılması için çalışırken sağlık ekipleri yaralı kişinin ilk müdahalesini yaptı.Kazada hayatını kaybedenler hastane moguna götürüldü.
 



EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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