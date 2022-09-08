YAŞAM
08 Eylül 2022 - 16:34

Tokat'ta korkutan yangın!

Tokat'ta bir ağılda meydana gelen yangın korkuttu, o anlar kameralar tarafından görüntülendi.

YAŞAM
08 Eylül 2022 - 16:34
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Tokat’ta korkutan yangın!

Edinilen bilgiye göre yangın; Çay Mahallesinde İbrahim İnan'a ait ağılda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahşaptan yapılı olan ağılda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin yükseldiği yangına Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahalede bulundu. Yaklaşık 15 dakika süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Ağılda küçükbaş hayvan bulunmaması mal kaybını önledi. Ağılın sahibi İnan, yaklaşık 300 küçükbaş hayvan kapasiteli ağılın biranda alev aldığını söyledi. Elektrik bağlı olmayan ağılıda yangının neden çıktığını henüz öğrenemediklerini altını çizen İnan, "Küçükbaş hayvanlarımız yaylada idi. Biranda alev aldı. Yangının nasıl çıktığını bilmiyoruz. Şüphelendiğimiz kimse yok" dedi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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