GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 00:33

Tokat'ta MHP'li başkanın makam aracına silahlı saldırı!

Tokat'ta MHP Tanoba Belediye Başkanı Vural Özdemir'in de içinde bulunduğu makam aracına silahlı bir saldırı düzenlendi. Düzenlenen saldırıda silahtan çıkan kurşunlardan birisi MHP İl Meclis üyesi olarak görev yapan Ünal Umay'ın başına isabet etti.

GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 00:33
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Tokat'ta MHP'li başkanın makam aracına silahlı saldırı!


Tokat'ın Erbaa ilçesinde Tanoba belediye başkanı Vural Özdemir'in makan aracına silahla ateş açıldı. Akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda MHP İl Meclis Üyesi Ünal Umay başına isabet eden kurşunla yaralanırken Özdemir, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Erbaa-Tanoba yolu üzerinde olan Koçak köyü mevkisinde meydana geldi. henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından içinde Tanoba'nın belediye başkanı Vural Özdemir'in de bulunduğu makam aracına silahla ateş açıldı.



Tokat'ta MHP'li başkanın makam aracına silahlı saldırı

Saldırıda başından yaralanan MHP İl Genel Meclis Üyesi Ünal Umay ameliyata alındı

Aracın içerisinde bulunan MHP İl Genel Meclis Üyesi Ünal Umay, saldırıda başından yaralanırken Vural Özdemir'in saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Vural Özdemir, camı kırılan makam arabasıyla Umay'ı Erbaa girişine götürdü. Ünal Umay, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Umay'ın ilk müdahalesinin hemen ardından ameliyat olduğu öğrenildi.

Tokat'ta MHP'li başkanın makam aracına silahlı saldırı

Jandarma ekipleri, saldırgan veya saldırganları yakalayabilmek için geniş çata bir çalışma başlatırken Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl'ün haberi alır almaz hastaneye geldiği ve doktorlardan bilgi aldığı bildirildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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