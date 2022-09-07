Tokat'ta yolcu minibüsü ile kamyomet çarpıştı: 4 yaralı













Edinilen bilgiye göre kaza; Reşadiye-Aybastı kara yolu Güvendik köyü yakınlarında oldu. Nurettin G. (57) idaresindeki Ford transit marka 60 M 2057 plakasına sahip yolcu minibüsü ile Hasan E. (42) idaresindeki Ford marka 60 ACH 330 plakasına sahip kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazayı araç sürücüleri yara almadan atlatırken, minibüsünde bulunan 13 yolcudan 4'ü yaralandı. Hafif şekilde yaralanan 4 kişi ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine yollandı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.