Eylül ayında başlayan başvuru süreci sonrasında Kasım ayında gerçekleştirilen kura çekilişi ile 250 bin sosyal konut projesi hak sahipleri belirlendi. Ancak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yeni konut üretimi için de harekete geçti. Yapılan son dakika duyurusuna göre, TOKİ ihale tarihleri kapsamında yeni konut üretimi yapılacak iller belirlendi ve kira öder gibi ev sahibi olma imkanı sağlandı. Bu sayede daha fazla dar gelirli vatandaşımız, uygun koşullarda ev sahibi olabilecekler.
EKONOMİ
18 Nisan 2023 - 10:00
TOKİ 42 ile müjdeyi verdi! Cebinde 60.000 TL'si olanın evi olacak: Ayda 2000 TL taksitle!
Dar gelirli vatandaşlar için müjdeli bir haber geldi. TOKİ tarafından hayata geçirilecek olan 250 bin sosyal konut projesinin ardından, yeni konut projeleri için de çalışmalara başlandı ve bu projelerden bazıları duyuruldu. Bu sayede dar gelirli vatandaşlar, uygun fiyatlı ve kaliteli konutlara daha kolay bir şekilde sahip olabilecekler. İşte ayrıntılar...
EKONOMİ
18 Nisan 2023 - 10:00