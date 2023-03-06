TOKİ afet konutlarının ödeme tablosu netleşti! Başvuru şartlarına dikkat

TOKİ AFET KONUTLARI BAŞVURU DETAYLARI
Son dakika haberine göre TOKİ afet konutlarının ödeme koşul ve başvuruları ile ilgili olarak detaylar paylaşıldı. Bir çok vatandaşı ilgilendiren ödemeler ve başvuruların detayları haberimizde...
TOKİ tarafından inşa edilecek kontların detayları ile ilgili olarak son dakika
açıklaması yapıldı. Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından hayat bölge de resmen durdu. 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından devlet deprem bölgesinde TOKİ tarafından konutların yapımına başladı. TRT Haberin haberine göre TOKİ tarafından yapılacak olan konutlar ile ilgili olarak bir gelişme yaşandı. Habere göre deprem bölgesinde evi olan kişiler evin maliyeti üzerinden borçlanacak. 2 yıl ödemesiz olacak bu kampanya da 20 sene faizsiz ve uygun vade seçenekleri bulunacak. Ödemeler ile ilgili de şu ifade edildi. Ya aylık ya da yıllık ama eşit olarak bir ödeme taplosu oluşturulacak.
ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK ?
Deprem bölgesindeki binaların fiziki özellikleri belirlenmeye başlandı. TOKİ bölgede incelemelerini sürdürüyor. Edinilen bilgilere göre konut, iş yeri ve ahırlar için devlet 2 yıl ödeme istemeyecek. İş yerlerinin ödemeleri ile ilgili olarak yüzde 4 faizle 8 yılda ödeme tamamlanması yapılacak. Ödemeler aylık bir ödeme tablosu ile ya da yıllık eşit paylara bölünerek yapılabilecek.
PEKİ KİMLER TOKİDEN KONUT TALEP EDEBİLECEK ?
6 Şubatta büyük bir yıkıma neden olan depremlerde yıkılan ya da ağır hasar alan konut, iş yerleri ve ahırların sahipleri yararlanabilecek. Ancak dikkat edilmesi gereken konulardan biri de kişilerin kaç konutu olursa olsun kendisine sadece bir adet ev teslim edilecek. Ayrıca büyük şehirlerde aynı ilçe de başka konutu bulunanlara bu hak tanınmayacak.
GÜÇLENDİRME KREDİSİ NEDİR ?
Depremde orta hasar alan binalar için ise güçlendirme kredisi verileceği ifade edildi. Üstelik de uygun faizli geri ödeme planı yapılacak.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Afetten etkilenen ve başvuru yapmak isteyen kişiler konut ya da iş yerleri için farklı başvurular yapacaklar. Başvurular için 2 aylık süreleri olduğu bildirildi. Başvurular e devlet üzerinden yapılabilecek. Sonuçlar ise askıya çıkarılarak valilik ve İl AFAD web sitesi üzerinden ilan edilecek. Ayrıca başvurusu kabul edilmeyenler için ise 15 günlük bir itiraz süresi bulunacak. Konutların ne zaman teslim edileceği de yine en çok merak edilen konular arasında. Bunun ile ilgili olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada konutların bir yıl içerisinde yapılacağını da bildirdi.