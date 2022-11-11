Toki Ankara, İstanbul, İzmir kuraları ne zaman, tarih belli mi? Toki kura tarihleri Kasım 2022







TOKİ Ankara, İstanbul, İzmir kura çekimi tarihleri açıklandı mı?







TOKİ kura sonucu nasıl öğrenilir?

TOKİ sosyal konut projesi başvuruları sona erdikten hemen sonra kura çekimi süreci başladı. 7 Kasım itibarıyla Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu illerinde başlayan kura çekimi hafta hafta diğer illerde de devam edecek. Projeye başvuru yapan 5 milyon 135 bin başvuru sahibi, Ankara, İzmir ve İstanbul kuralarının ne zaman çekileceğini merak ediyor. Özellikle büyükşehirlerde yoğun başvuru alınan projeler için geri sayım başladı.Türkiye tarihinin en büyük konut projesi için ilk kuralar çekildi. Milyonlarca vatandaş ev sahibi olma hayaliyle projeye başvurularını gerçekleştirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada TOKİ kura çekiminin 7 Kasım itibarıyla başlayacağını ve ilk kuraların Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu illerinde gerçekleştirileceğini açıklamıştı.Kura çekimi yapılacak ilk 12 il açıklanırken gözler İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerdeki kura çekimi tarihlerine çevrildi. TOKİ tarafından henüz İstanbul, Ankara ve İzmir illeri için kura çekimi tarihleri açıklanmadı. İlk olarak doğu illerinde başlayan kura çekimleri, kademeler halinde yavaş yavaş diğer illerde de başlayacak. Projeye yoğun sayıda başvuru olması nedeniyle bazı illerde 2 ya da 3 gün boyunca kura çekimi devam ediyor. Bu nedenle TOKİ kura takvimi ilerleyen günlerde açıklanacak. İstanbul, İzmir ve Ankara için kura tarihleri henüz belli olmadı.TOKİ kuraları canlı yayında noter huzurunda gerçekleştirilmektedir. TOKİ hizmet binasında yapılan kuralara seyirci kabul edilmiyor ancak tüm sürecin şeffaf olması açısından canlı yayın ile herkesin izlemesi sağlanıyor. Kuraların canlı yayını TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanıyor. TOKİ kura sonuçları, TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinde yer alan “ TOKİ kura sonuç sorgulama “ bölümü üzerinden T.C kimlik numarası ile öğrenilebiliyor. Vatandaşların sonuçlarını öğrenmek için ihtiyaçları olan tek şey T.C. kimlik numaraları olacak. Ayrıca yine TOKİ’nin internet sitesi üzerinden il il ve ilçe ilçe kura sonuç listesi yayınlanıyor. Başvuru sahibi vatandaşlar bu listelere bakarak da kurada isimlerinin çıkıp çıkmadığını öğrenebilirler.