TOKİ Aralık kura çekilişine katılacak illerin listesi güncellendi! TOKİ'nin 20-25 Aralık kura takviminde Aralık ayına ait il il kura çekiliş tarihleri..













TOKİ KURA ÇEKİLİŞ GÜNLERİ

TOKİ KURA ÇEKİMLERİ MART 2023'TE SONA ERECEK

TOKİ çekilişi yerel noter huzurunda yapılmaya devam edilecek. Toplu Konut İdaresi'nin sosyal medya hesaplarında yayınlanan TOKİ çekiliş takviminin tarihleri ​​güncellendi. Son olarak TOKİ'nin 18 Aralık'ta açıkladığı kura tarihi ve il 25 Aralık'ta açıklandı. İşte illere göre TOKİ çekiliş tarihi takvimi... İlk Evim İlk İş Yerim projesine birçok kişi başvurdu ve başvuruların kabul edilmesinin ardından kura çekimleri de başlatıldı. Bu konuda eyalet kurası etap etap devam ediyor ama merak edilen hangi eyaletlerin önümüzdeki günlerde çekileceği. 20-25 Aralık çekilişi için takvim belli oldu.İlk ev ilk iş projesi kapsamında her gün farklı bir ilde çekilişler gerçekleştiriliyor. TOKİ'ye başvuran vatandaşlar da güncel çekiliş takvimini araştırıyor. 20-25 Aralık tarihlerinde çekilecek eyaletler şöyle: 20 Aralık: Rize ve Yozgat 21 Aralık: Yozgat ve Artvin 22 Aralık: Kırıkkale 23 Aralık: Kırşehir ve Trabzon 24 Aralık: Trabzon ve Nevşehir 25 Aralık: NevşehirTOKİ toplu konut çekilişi 6 ayda tamamlanacak. Bu, Mart 2023'te 250.000 dairenin hak sahiplerini belirleyecek. Bakan Murat Kurum konuyla ilgili yaptığı açıklamasında "İnşallah 2 yıl içinde tüm konutları, lojmanları, işyerlerini vatandaşa devredeceğiz. Hayırlı olsun." şeklinde konuşmuştu. İlk Evim İlk İşim proje çekilişi devam ederken, sonuçları deneyimlemenin yolları da araştırılıyor. TOKİ Youtube kanalı ve toki.tv üzerinden takip edilebilecek olan çekilişin sonrasında sonuçların açıklanmasının ardından Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve şifresi ile e-devlete giriş yapıldıktan sonra Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama” adı altında belirtilen başlıktan sonuçlara ulaşılıyor.