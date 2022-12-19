TOKİ çekilişi yerel noter huzurunda yapılmaya devam edilecek. Toplu Konut İdaresi'nin sosyal medya hesaplarında yayınlanan TOKİ çekiliş takviminin tarihleri güncellendi. Son olarak TOKİ'nin 18 Aralık'ta açıkladığı kura tarihi ve il 25 Aralık'ta açıklandı. İşte illere göre TOKİ çekiliş tarihi takvimi... İlk Evim İlk İş Yerim projesine birçok kişi başvurdu ve başvuruların kabul edilmesinin ardından kura çekimleri de başlatıldı. Bu konuda eyalet kurası etap etap devam ediyor ama merak edilen hangi eyaletlerin önümüzdeki günlerde çekileceği. 20-25 Aralık çekilişi için takvim belli oldu.
GÜNDEM
19 Aralık 2022 - 12:19
TOKİ Aralık kura çekilişine katılacak illerin listesi güncellendi! TOKİ'nin 20-25 Aralık kura takviminde Aralık ayına ait il il kura çekiliş tarihleri..
TOKİ tarafından başlatılan İlk Evim İlk İş Yerim projesi çekilişinin heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Haftalık takvimin ardından Aralık ayının üçüncü haftası için yeni çizilen takvim açıklandı. TOKİ Sivas, Giresun ve Gümüşhane'de kura çekimlerini gerçekleştirdi. TOKİ Tokat çekilişi bugün yapılacak. Peki Aralık ayının üçüncü haftası çekilişleri hangi illerde yapılacak? İşte; TOKİ'nin yeni yayınladığı takvime göre, Aralık ayında kura çekilecek iller..
GÜNDEM
19 Aralık 2022 - 12:19
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