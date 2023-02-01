TOKİ arsa başvurusu yapanlara müjde! İl il kura tarihleri belli oldu







SON DAKİKA: BAKAN KURUM DUYURDU! 1 MİLYON KONUT ARSASI KURA ÇEKİMLERI 1 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK







Murat Kurum, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesindeki 1.000.000 arsanın kura çekimlerinin 1 Şubat'ta başlayacağını bildirdi.Recep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül'de bildirilen “İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Evim Arsa” projesi kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafındanca gerçekleştirilen “İlk Evim” kuraları ile 71 ilimizde 182 bin 599 evin hak sahibi belirlendi. Bakan Kurum, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak “İlk Evim projemizle 85 günde 71 ilimizde 182 bin 599 yuvamızın sahibini belirledik. Şimdi sırada arsalarımız var. Temeli hazır 1 milyon arsamızın kuralarını çekmeye yarın başlıyoruz. Hayırlı olsun" dedi."İlk Evim Arsa" planının 1. etabı, 1 ve 6 Şubat 2023 tarihlerinde Bitlis Merkez Müstakil, Bilecik Merkez Müstakil, Kırıkkale Merkez Müstakil, Bayburt Merkez Müstakil, Yozgat Merkez Müstakil, Burdur Merkez Müstakil, Siirt Merkez Müstakil, Kastamonu Merkez Müstakil, Muş Merkez Müstakil, Osmaniye Merkez Müstakil, Mardin Merkez Müstakil, Niğde Merkez Müstakil, Ankara Merkez Müstakil ve Ankara Merkez Müşterek illerini kapsayacak.