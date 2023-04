TOKİ arsa, iş yeri başvurusu yapanlar dikkat! Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir için duyuruldu: O tarihte tekrar kura çekilecek!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen "İlk Evim" ve "İlk İş Yerim" projeleriyle Türkiye'nin en büyük sosyal konut girişimlerinden birini gerçekleştirmektedir. Bu projeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 13 Eylül 2022'de duyurulmuş ve Ardahan ve Şırnak'ta 7 Kasım 2022'de başlatılmıştır. Ancak Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler nedeniyle kura çekimleri durdurulmuştur. Daha sonra Ankara'da kura çekimleri devam etmiş ve şu anda 11 ilde devam etmektedir. Kura çekimleri, afet konutlarının inşasıyla birlikte gerçekleştirilmektedir. "İlk İş Yerim" projesi için üçüncü etap kura çekimleri 7-28 Nisan tarihleri arasında yapılacak, "İlk Evim Arsa" projesi kapsamındaki kura çekimleri ise 10-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. Toplamda 39.380 hak sahibi için kura çekimi yapılacaktır. TOKİ'nin "İlk Evim" ve "İlk İş Yerim" projeleri, özellikle dar gelirli vatandaşların konut ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir fırsat sunmaktadır. Bu projeler kapsamında, hak sahiplerine uygun fiyatlı ve modern konutlar ile iş yerleri sağlanarak, insanların daha iyi koşullarda yaşamasına ve iş yapmasına olanak tanınmaktadır. Ayrıca, bu projeler ülke genelindeki maddi durumu zayıf olan vatandaşlarımızın yüzünü güldürmekte, aynı zamanda ekonomik olarak da ivme kazandırmaktadır. TOKİ, bu projelerle birlikte ülkemizdeki konut sorununa çözüm bulmayı hedeflemekte ve geleceğe daha umutlu bakılmasına katkıda bulunmaktadır.İlk Evim Arsa kurası, Türkiye genelindeki birçok vatandaşın ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirmelerine olanak sağlayacak. Kura sonuçları açıklandıktan sonra hak sahipleri, arsalarını almak için gerekli ödemeleri yapacaklar. Bu sayede, ev sahibi olmak isteyen kişilerin hayalleri gerçeğe dönüşecek ve ülkemizdeki konut sektörü daha da canlanacak. Kura çekimlerinin noter huzurunda yapılması, adil ve şeffaf bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacak ve tüm vatandaşların eşit şanslara sahip olmalarını garanti edecek. İlk İş Yerim kuralarının üçüncü etabı, 7 Nisan 2023 tarihinde 5 il ve 5 ilçede gerçekleştirilecek. Kura çekimi, şu illeri kapsayacak: 07 Nisan 2023: Adana/Sarıçam (379 asil hak sahibi) 07 Nisan 2023: Eskişehir/Odunpazarı (304 asil hak sahibi) 07 Nisan 2023: Erzurum/Yakutiye (218 asil hak sahibi) 07 Nisan 2023: Kayseri/Melikgazi (214 asil hak sahibi) 07 Nisan 2023: Malatya/Battalgazi (506 asil hak sahibi) “İLK EVİM ARSA” KURALARI, 10-28 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA 55 İLDE 39 BİN 380 HAK SAHİBİ İÇİN ÇEKİLECEK Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 10 ila 28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “İlk Evim Arsa” kuraları, toplamda 55 ildeki 39 bin 380 hak sahibi için yapılacak. Kura çekimleri noter huzurunda gerçekleştirilecek ve yer ve tarih bilgileri aşağıdaki gibi olacak: On Nisan 2023: Hatay iki bin üç yüz kırk On Nisan 2023: Kahramanmaraş dokuz yüz on On Nisan 2023: Gaziantep dört yüz yetmiş On Nisan 2023: Malatya elli On Nisan 2023: Adana dört yüz elli On Nisan 2023: Adıyaman altı yüz on On bir Nisan 2023: Şanlıurfa iki bin On bir Nisan 2023: Osmaniye dört yüz On bir Nisan 2023: Ankara bin beş yüz otuz On iki Nisan 2023: Amasya dört yüz On iki Nisan 2023: Artvin yüz seksen beş On iki Nisan 2023: Aydın beş yüz yetmiş beş On iki Nisan 2023: Bitlis iki yüz beş On iki Nisan 2023: Bolu yüz kırk On iki Nisan 2023: Burdur üç yüz yirmi beş On iki Nisan 2023: Çankırı kırk On iki Nisan 2023: Denizli yirmi On iki Nisan 2023: Giresun üç yüz seksen On iki Nisan 2023: Gümüşhane yüz elli On üç Nisan 2023: Mersin bin On üç Nisan 2023: Kastamonu iki yüz yirmi beş On üç Nisan 2023: Konya bin On dört Nisan 2023: Mardin sekiz yüz yetmiş On dört Nisan 2023: Muğla bin yedi yüz On dört Nisan 2023: Muş elli On dört Nisan 2023: Siirt yirmi On dört Nisan 2023: Sinop iki yüz On dört Nisan 2023: Sivas üç yüz seksen On dört Nisan 2023: Tokat beş yüz otuz On dört Nisan 2023: Tunceli otuz On dört Nisan 2023: Van yüz seksen On dört Nisan 2023: Yozgat beş yüz kırk On yedi Nisan 2023: Zonguldak üç yüz yetmiş On yedi Nisan 2023: Aksaray yüz yirmi On yedi Nisan 2023: Batman yüz yetmiş On yedi Nisan 2023: Şırnak altı yüz kırk On yedi Nisan 2023: Karabük dört yüz otuz On yedi Nisan 2023: Afyonkarahisar üç yüz yetmiş On sekiz Nisan 2023: Bartın elli On sekiz Nisan 2023: Samsun bin yüz altmış On dokuz Nisan 2023: Antalya iki bin yüz doksan On dokuz Nisan 2023: Manisa bin üç yüz otuz beş On dokuz Nisan 2023: Ordu üç yüz Yirmi beş Nisan 2023: İzmir beş bin dokuz yüz Yirmi altı Nisan 2023: Bilecik dört yüz on Yirmi altı Nisan 2023: Bursa bin üç yüz Yirmi altı Nisan 2023: Balıkesir bin beş yüz yirmi Yirmi altı Nisan 2023: Çanakkale beş yüz altmış beş Yirmi yedi Nisan 2023: Edirne üç yüz altmış Yirmi yedi Nisan 2023: Kırklareli yedi yüz yirmi Yirmi yedi Nisan 2023: Sakarya bin üç yüz kırk Yirmi yedi Nisan 2023: Tekirdağ bin üç yüz kırk Yirmi yedi Nisan 2023: Yalova iki yüz Yirmi yedi Nisan 2023: Düzce yüz seksen beş Yirmi sekiz Nisan 2023: Kocaeli bin beş yüz