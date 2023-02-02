GÜNDEM
02 Şubat 2023 - 10:15

TOKİ arsa kuraları gümbür gümbür geliyor! Bu illerde kuralar başladı! Size TOKİ arsası çıktı mı hemen öğrenin

yüzyılın sosyal konut projesinde nefesler tutuldu. Peki kimlere TOKİ çıktı?

GÜNDEM
02 Şubat 2023 - 10:15
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TOKİ arsa kuraları gümbür gümbür geliyor! Bu illerde kuralar başladı! Size TOKİ arsası çıktı mı hemen öğrenin

5 İLDE TOKİ KURALARI ÇEKİLİYOR!



Devletin duyurduğu yüzyılın projesi olarak tarihe geçen 'İlk Evim Arsa' projesinde start verildi. Yaklaşık 19 bin hisse ve parsel için kuraya katılacak kişiler tarihlere kilitlendi. İlk kura çekimi 1 Şubat’ta Bitlis,Bilecik, Kırıkkale, Bayburt, Yozgat illerinde başladı.

TOKİ



Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihine damga vuracak TOKİ projeleri ile ilgili olarak açıklamada bulundu. “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesiyle 1 milyon konut arsasının kura çekimleri 1 şubat Çarşamba günü başladı. Bakan Kurum sosyal medya üzerinden TOKİ ile ilgili olarak İlk Evim Projesinde

KURA TARİHLERİ NELER?

182 bin 599 evin sahiplerinin belirlendiğini ifade ederek sıranın arsalara geldiğini duyurdu. İlk etapta 13 ilde kura çekimlerinin yapılacağını ifade eden Bakan Kurum 1. Etap kuralarının 1-6 Şubat tarihleri arasında çekileceğini belirtti. Bitlis, Bilecik, Kırıkkale, Bayburt, Yozgat’taki kuraya katılan vatandaşlar kura sonucuna göre belirlendi. 2 Şubat tarihinde ise Burdur, Siirt, Kastamonu, Muş, Osmaniye illerindeki vatandaşlar heyecan yaşayacak. 3 Şubat tarihinde ise Mardin, Niğde, 6 Şubatta da Ankara Merkez Müstakil, Ankara Merkez Müşterek kuraları çekilecek.

EDİTÖR
Senay Tamince
Senay Tamince
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