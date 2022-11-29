GÜNDEM
29 Kasım 2022 - 19:35

TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek, kuralar başladı mı? TOKİ arsa kurası!

TOKİ arsa kuraları için geri sayım başladı. Birçok kişi TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek, TOKİ arsa kura çekim tarihleri belli oldu mu araştırıyor. İşte son gelişmeler...

GÜNDEM
29 Kasım 2022 - 19:35
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TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek, kuralar başladı mı? TOKİ arsa kurası!


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından hayata geçirilen İlk Evim İlk İş Yerim Arsa projesi için başvuru süreci tamamlandı. TOKİ sosyal konutlar için kura çekimleri başlarken çok sayıda kişi de arsa için başvurularını gerçekleştirdi. Arsa başvurusu yapanlar TOKİ arsa kurası ne zaman yapılacak merak etmeye başladı.

TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ arsa başvuru süreci 10 Ekim itibarıyla başlatılmıştı. İlk olarak başvuruların 7 Kasım’da sona ereceği açıklanmış ancak sonrasında yoğun talep ile birlikte 15 Kasım tarihine kadar uzatılmıştı. Vatandaşlar müstakil arsa ve müşterek arsa için başvuru yaptı. Şimdi ise konut kuralarının başlamasıyla arsa kuralarının ne zaman çekileceği araştırılıyor.



TOKİ konutları için 5 milyondan fazla başvuru alınırken arsa için ise yaklaşık 1 milyon başvuru yapıldı. Düşük fiyat ve uzun ödeme vadesi ile arsa sahibi olmak isteyenler projeye yoğun ilgi gösterdi.

TOKİ arsa kuralarının ne zaman çekileceğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, TOKİ konut, arsa ve işyeri başvurularının 2023 yılının Mart ayına kadar tamamlanacağı ifade edilmişti.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, tüm kura çekimlerini canlı yayında, noter huzurunda gerçekleştiriyor. TOKİ arsa kura çekimi başladığında da kuralar TOKİ hizmet binasında, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. Vatandaşların kura çekimini takip edebilmesi için ise TOKİ’nin sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube) üzerinden anbean yayın yapılacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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