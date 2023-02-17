TOKİ arsa ve konut başvurusu yapanlar! Kura tarihi için şok karar çıktı: O tarihte...













TOKİ TOPLU KONUT KURA ÇEKİMLERİ

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), tarafından başlatılan konut projesi milyonlarca vatandaşın kendi konutuna sahip olmasını sağlıyor. Proje çerçevesinde Türkiye genelinde yapılacak toplu konutlar için çekilişler de başlatılmıştı. 8. faz kura takvimini açıklayan TOKİ, kura çekimi için 6-14 Şubat tarihlerini belirlemişti. Ancak 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem nedeniyle tarih ertelendi. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yaptığı paylaşımda, 250 bin toplu konut kampanyası kapsamında yapılacak çekilişin deprem nedeniyle ileri bir tarihte gerçekleştirileceği duyuruldu.Geçen yıl Kasım ayında yürürlüğe giren TOKİ toplu konut yönetmeliğinin bu yıl Mart ayına kadar tamamlanması bekleniyor. Ek detaylara göre TOKİ toplu konut çekilişi canlı yayının ardından e-devlet sistemi üzerinden de öğrenilebilecek. TOKİ İlk Ev İlk İş Yerim çekilişinin ertelendiği konusunda yapılan açıklamaların ardından yeni kura çekiliş tarihleri ile ilgili resmi bir açıklanmanın yayınlanmadığı öğrenildi.