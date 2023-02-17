Toplu Konut İdaresi (TOKİ), tarafından başlatılan konut projesi milyonlarca vatandaşın kendi konutuna sahip olmasını sağlıyor. Proje çerçevesinde Türkiye genelinde yapılacak toplu konutlar için çekilişler de başlatılmıştı. 8. faz kura takvimini açıklayan TOKİ, kura çekimi için 6-14 Şubat tarihlerini belirlemişti. Ancak 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem nedeniyle tarih ertelendi. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yaptığı paylaşımda, 250 bin toplu konut kampanyası kapsamında yapılacak çekilişin deprem nedeniyle ileri bir tarihte gerçekleştirileceği duyuruldu.
GÜNDEM
17 Şubat 2023 - 21:45
TOKİ arsa ve konut başvurusu yapanlar! Kura tarihi için şok karar çıktı: O tarihte...
İlk Evim İlk İş Yerim TOKİ, proje kapsamında milyonlarca vatandaşı ev ve iş yeri sahibi yapmayı planlıyor. Yıldırım hızıyla gerçekleşen çekiliş herkesin kafasında soru işareti bıraktı. Bu kapsamda 'Yeni etap çekilişi ne zaman?' sorusu gündeme geldi. İşte, çekiliş tarihleriyle ilgili son gelişmeler..
GÜNDEM
17 Şubat 2023 - 21:45