TOKİ arsa ve konut kuraları ne zaman yapılacak? Herkes cevabını arıyor: TOKİ'den beklenen açıklama!







TOKİ KURA SONUÇLARI ERTELENDİ Mİ







6 Şubat tarihinde yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında deprem sonrasında kurumlar tarafından verilecek kararlar da merakla araştırılıyor. Peki ülke genelinde beklenen TOKİ kura çekilişleri ertelenecek mi? Kuralar ne zaman çekilecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.TOKİ kuraları 7 Kasım 2023 tarihinde başlamış ve Mart ayında tamamlanması bekleniyordu. Yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında TOKİ kuraları da ertelendi. 7 ve 14 Şubat tarihleri arasında gerçekleşmesi beklenen İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ illerindeki kura çekilişleri ileri bir tarihe ertelendi. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bu illerdeki kura çekilişleri ertelendi ve kuranın tekrar hangi tarihte yapılacağı ile ilgili bir açıklama gelmedi. TOKİ yapılan açıklamada şu sözlere yer verdi;'250 bin sosyal konut kapsamında hak sahiplerini belirlemek için yapılan kura töreni yaşanan deprem felaketi nedeniyle ileri tarihe ertelendi. Kura tarihi ve saati belli olduğu zaman internet sitesi üzerinden yayınlanacak.' Mart ayına kadar kura çekilişlerinin tamamlanması bekleniyordu. 6 ve 14 Şubat arasında değişimden önce beklenen kura çekiliş tarihleri şu şekildeydi; 5-6 Şubat Kütahya, 6-13 Şubat İzmir, 7-8 Şubat Afyonkarahisar, 11 Şubat Edirne, 12 Şubat Kırklareli. TOKİ kura çekilişleri canlı yayında yayınlanır ve daha sonrasında e-Devlet sistemi üzerinden sorgulaması yapılabilir.