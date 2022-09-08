TOKİ Balıkesir başvuruları başladı mı, fiyatlar ne kadar? TOKİ yine iş başında binlerce kişiye ev imkanı













TOKİ Balıkesir Karesi ev fiyatları

Her ilde inşa edilen TOKİ evleri piyasaya göre daha uygun olması halinde dar gelirli kişilere hitap etmektedir. Kuralı olarak satışa sunulan TOKİ Balıkesir Karesi 1. Etap için dairelerin 2+1 olarak yapıldığı gözlemlendi. İşte binlerce kişinin beklediği TOKİ Balıkesir Karesi ev fiyatları ve başvuru hakkında detaylar...TOKİ Balıkesir Karesi konut kura çekilişi - 15 Eylül 2022Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Altı eylül/Balıkesir Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 22 Eylül- 29 Eylül 2022 Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 07 Ekim - 11 Ekim 2022Toplu Konut İdaresi Başkanlığının Balıkesir Karesi projesi içerisinde en düşük konut ücretinin 609 bin 483 TL olduğunu açıkladı. Bununla beraber en yüksek konut ise 678 bin 890 TL'dir. TOKİ resmi internet sayfası üzerinde yer alan bilgilere göre ev alacak kişilerin öncelikle peşinat olarak 152 bin 370 TL ile 169 bin 722 TL arasında ücret ödemesi gerektiğini ve geri kalanını ise 180 ay vade ile ödeme imkanı sunulmaktadır. Balıkesir Karesi projesi için kura ve başvuru heyecanı başlaması üzerine dar gelirli aileler ayda ne kadar ödenmesi gerektiğini araştırmaktadır. Alınan eve göre farklılık gösteren ev taksitlerinde en az 2.539 TL en çok ise 2.828 TL ödeneceği belirlendi. 2+1 olarak inşa edilen evlerin büyüklüğü ise 85,97 metrekare olurken net alanı ise 66.9 olarak belirlendi.