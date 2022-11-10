TOKİ başvuru ücreti ne zaman iade edilecek? Başvuru ücreti nereden alınır?







TOKİ başvuru ücreti ne zaman iade edilecek?







TOKİ başvuru ücreti iadesi nasıl alınır?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ortak projesi olan İlk Evim İlk İş Yerim için konut başvuru süreci tamamlandı. 31 Ekim’de biten başvuruların hemen ardından 7 Kasım itibarıyla kura çekimi başladı. İlk olarak Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’da 12 il için kura tarihleri belirlendi. Kurada ismi çıkanlar ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşarken, ismi çıkmayanlar ise kara kara düşünmeye başladı.Tarihin en büyük konut projesiiçin başvurular 14 Eylül itibarıyla başlamış ve 31 Ekim’de sona ermişti. Arsa projesi için başvuru süreci devam ederken, konutlar için ise kura çekim heyecanı başladı. Güneydoğu Anadolu illerinden başlanan kura çekimleri, kademeler halinde yapılarak Mart 2023’te tamamlanacak.Kura çekimi devam ederken, kurada ismi çıkmayanlar ise başvuru ücretlerini ne zaman ve nasıl alabileceklerini öğrenmek istiyor. 500 TL’lik başvuru ücretinin ne zaman ve nasıl geri ödeneceği belli oldu.Ev sahibi olma hayali ile TOKİ'ye başvuru yapan ancak kurada ismi çıkmayarak hak sahibi olamayan kişilerin başvuru ücretlerine ilişkin açıklama yapıldı. Başvuru esnasında 500 TL bedel yatıran vatandaşlar, kurada hak sahibi olamamaları halinde başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında alabilecekler. Başvuru bedelleri, yetkili banka şubeleri ve ATM’lerinden geri alınabilecek. İlk etapta 12 il için kura tarihi belirlenen projede heyecanlı bekleyiş sürüyor. Özellikle büyükşehirde yapılacak konutlara yoğun ilgi gösterildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıklamalarına göre, kura çekim süreci Mart 2023’e kadar tamamlanacak. Ardından vatandaşlar için konutlarının blok, kat, daire gibi bilgilerini öğrenecekleri diğer kura süreci başlayacak.