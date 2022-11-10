TOKİ başvuru ücreti ne zaman iade edilecek? Başvuru ücreti nereden alınır?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ortak projesi olan İlk Evim İlk İş Yerim için konut başvuru süreci tamamlandı. 31 Ekim’de biten başvuruların hemen ardından 7 Kasım itibarıyla kura çekimi başladı. İlk olarak Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’da 12 il için kura tarihleri belirlendi. Kurada ismi çıkanlar ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşarken, ismi çıkmayanlar ise kara kara düşünmeye başladı.
TOKİ başvuru ücreti ne zaman iade edilecek?Tarihin en büyük konut projesiiçin başvurular 14 Eylül itibarıyla başlamış ve 31 Ekim’de sona ermişti. Arsa projesi için başvuru süreci devam ederken, konutlar için ise kura çekim heyecanı başladı. Güneydoğu Anadolu illerinden başlanan kura çekimleri, kademeler halinde yapılarak Mart 2023’te tamamlanacak.
Kura çekimi devam ederken, kurada ismi çıkmayanlar ise başvuru ücretlerini ne zaman ve nasıl alabileceklerini öğrenmek istiyor. 500 TL’lik başvuru ücretinin ne zaman ve nasıl geri ödeneceği belli oldu.