YAŞAM
25 Şubat 2023 - 20:15

TOKİ başvuru ücretlerini geri ödüyor! Başvuru ücretlerinin bankadan talep edilmesi için 5 gün var. Dikkat, paranız yanmasın!

İlk evim ilk iş yerim proje kapsamında TOKİ başvuru ücreti yatıranlar dikkat. Çekilişlerin tamamlanması ile 5 gün içerisinde iade yapılacağı açıklandı. Kura sonucu hak kazanamamış vatandaşların bankaya yatırmış oldukları başvuru ücretlerinin iadesi için düğmeye basıldı. İşte detaylar...

YAŞAM
25 Şubat 2023 - 20:15
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TOKİ başvuru ücretlerini geri ödüyor! Başvuru ücretlerinin bankadan talep edilmesi için 5 gün var. Dikkat, paranız yanmasın!
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Gayrimenkul sahibi olmak isteyen vatandaşlar için İlk Evim İlk İş Yerim Proje kapsamında TOKİ tarafından yapılan çekiliş sona erdi. Başvuru sürecinde katılım bedeli ödeyen vatandaşlar çekilişin sonlanması ile kazanamayanların başvuru ücretlerinin geri ödenip ödenmeyeceğine dair araştırmaya başlamıştı. Halkbank ve Ziraat Bankası aracılığı ile yatırılan başvuru ücretlerinin 5 gün içerisinde hesaplara yatırılacağı açıklandı. 64 ilden yoğun başvurunun yapıldığı çekiliş için gözler bankalardan yapılacak geri ödeme çevrildi. 

toki



 

YENİ KURA TARİHİ BELLİ OLDU MU?

2022 yılının Kasım ayı ile start alan Toki Çekilişi, 2023 yılı Mart ayı itibari ile sonlanması beklenmektedir. Noter'in huzurunda yapılan çekiliş ile daire sahibi olmaya hak kazanan kişiler 2+1 ve 3+1 daire tiplerinden birine sahip oluyor. 6-14 Şubat aralığında yapılacak çekilişler ;

 

Kütahya, 5–6 Şubat,

İzmir, 6-13 Şubat

Afyonkarahisar, 7-8 Şubat

Edirne, 11 Şubat

Kırklareli, 12 Şubat

 

Kura sonucu hak kazanamayan ya da başvuru geri çeken vatandaşların, bankalara yapmış oldukları ödemelerini 5 gün içinde geri alabileceği duyuruldu. Halkbank ve Ziraat Bankası tarafından sunulan BTK  başvuru ödemelerinin iadesi için, vatandaşlar bankaların internet sitesi üzerinden şubeye gitmeden online işlemler ile tutar iadesi talebinde bulunabilecekler.

 

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Konut Projesi kapsamında daire sahibi olma hayali ile başvuruda bulunan vatandaşların tuar iade süreci dışında, hak kazanmaları halinde fiyat uygun konut seçeneği ve finansman konusunda destek sağlanacak. TOKİ kapsamında 3+1 tip bir daire ortalama 800.000 TL'ye 240 ay vade seçeneği ile aylık 3040 TL ödeyerek daire sahibi olunabilecek. Proje kapsamında 250 bin daire yapılması ve dairelerin sahiplerine kavuşması bekleniyor. 

EDİTÖR
Yagmur ARAZ
Yagmur ARAZ
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