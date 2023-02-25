Gayrimenkul sahibi olmak isteyen vatandaşlar için İlk Evim İlk İş Yerim Proje kapsamında TOKİ tarafından yapılan çekiliş sona erdi. Başvuru sürecinde katılım bedeli ödeyen vatandaşlar çekilişin sonlanması ile kazanamayanların başvuru ücretlerinin geri ödenip ödenmeyeceğine dair araştırmaya başlamıştı. Halkbank ve Ziraat Bankası aracılığı ile yatırılan başvuru ücretlerinin 5 gün içerisinde hesaplara yatırılacağı açıklandı. 64 ilden yoğun başvurunun yapıldığı çekiliş için gözler bankalardan yapılacak geri ödeme çevrildi.
YAŞAM
25 Şubat 2023 - 20:15
TOKİ başvuru ücretlerini geri ödüyor! Başvuru ücretlerinin bankadan talep edilmesi için 5 gün var. Dikkat, paranız yanmasın!
İlk evim ilk iş yerim proje kapsamında TOKİ başvuru ücreti yatıranlar dikkat. Çekilişlerin tamamlanması ile 5 gün içerisinde iade yapılacağı açıklandı. Kura sonucu hak kazanamamış vatandaşların bankaya yatırmış oldukları başvuru ücretlerinin iadesi için düğmeye basıldı. İşte detaylar...
YAŞAM
25 Şubat 2023 - 20:15