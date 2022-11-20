EKONOMİ
20 Kasım 2022 - 00:52

TOKİ başvurusu yapanlar dikkat! Milyonlar bunu bekliyordu: O tarihte 500 TL ödenecek!

Toki projesine başvuru yapanlar için önemli bir duyuru yapıldı. Milyonlarca kişinin beklediği haber geldi. O tarihte 500 TL hesaplarına yatırılacak. İşte ayrıntılar.

EKONOMİ
20 Kasım 2022 - 00:52
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TOKİ başvurusu yapanlar dikkat! Milyonlar bunu bekliyordu: O tarihte 500 TL ödenecek!


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından hayata geçirilen İlk Evim İlk İş Yerim projesiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Milyonlarca vatandaş ev sahibi olabilme hayaliyle projeye başvurularını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Eylül ayında duyurusu yapılan proje ile vatandaşlara uygun fiyatlarla ev sahibi olmak vaat ediliyor.

Başvuru süreci tamamlanan ve kura çekimleri başlayan proje için geri sayım sürüyor. Yaklaşık 8 milyon vatandaş projeye başvururken adlarına açılmış TOKİ hesabına 500 TL başvuru bedeli yatırmıştı. 8 milyon başvurudan ilk etapta sadece 5 milyon 135 bini onay aldı. Geriye kalan sayıdan ise başvuruları tamamlanan şehirlerde kurada ismi çıkmayanlar da eksildi. Böylece şimdiden milyonlarca kişinin başvurusu onaylanmamış oldu.

TOKİ hesaplarına 500 TL yatıracak



TOKİ projesine başvuru yapanlar başvuruları onaylanmaması ve kurada isimleri çıkmadıkları takdirde, başvuru sırasında ödedikleri 500 TL’yi geri alacaklar. Vatandaşlar başvuru bedellerini ne zaman alacaklarını, hangi hesaplarına yatırılacağını merak ediyor.

Konuya ilişkin açıklama geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan gelmişti. TOKİ projelerinde başvurusu onaylanmayanlar ve kurada ismi çıkmayanların başvuru bedellerini ne zaman geri alacakları açıklandı.

Buna göre TOKİ kurasında ismi çıkmayan vatandaşlar, kuranın çekildiği tarihten sonraki 5 iş günü içerisinde 500 TL tutarındaki başvuru bedellerini geri alabilecekler. Peki TOKİ başvuru bedeli hangi hesaba yatırılacak? Bu sorunun yanıtı da ortaya çıktı.

Kurada hak sahipliği elde edemeyen vatandaşlar, TOKİ’ye hangi bankadan başvuru yaptılarsa o bankadan paralarını geri alabilecekler. Başvuru sırasında kendilerine tanımlanan IBAN numarasına 500 TL’leri geri yatırılacak.

Kurası henüz tamamlanmayan çok sayıda il bulunuyor. Kura çekimleri 2023 yılının Mart ayına kadar devam edecek. Bu süreçte vatandaşların bulundukları illere göre başvuru bedellerini Mart ayında alması da söz konusu olabilecek.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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