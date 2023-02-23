TOKİ başvurusu yapanlar dikkat! Taksitler için yeni duyuru: O tarihe kadar taksit yok!







TOKİ TAKSİTLERİ







6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve birçok şehirde yıkımlara sebep olan iki büyük deprem felaketi sonrasında insanların araştırmaları da hız kazandı. TOKİ ödemeleri nasıl olacak? Taksitler ne zaman başlayacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.6 Şubat tarihinde yaşanan iki büyük deprem felaketi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli deprem bölgesine giderek TOKİ taksitleri ve depremzedeler ile verilen kararlar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hatay AFAD Koordinasyon Merkezi'ne giderek çalışmaları inceleyen Erdoğan, deprem bölgesinde olan illerdeki TOKİ taksitlerinin 3 ay ertelenmesine karar verildiğini açıkladı.Aynı zamanda Erdoğan, deprem bölgesi olan illerdeki yeni yapılacak binaların 4 katı geçmeyeceğini belirtti. Erdoğan, depremden etkilenen vatandaşlara da yapılacak nakit destekleri ile ilgili de bilgi verdi. Devlet tarafından depremzede vatandaşlar için 100 milyar TL bütçe ayrıldığı öğrenildi. Erdoğan, depremzede vatandaşlardan evi zarar gören her haneye 10 bin TL yardım yapılacağını, ağır ve orta hasarlı binalardaki vatandaşlara 15 bin TL taşınma, ev sahibi vatandaşlara 5 bin TL, kiracı vatandaşlara 2 bin TL kira desteği verileceği öğrenildi. Depremde yakınını kaybeden depremzede vatandaşlar için de nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için 100 bin TL destek verileceği açıklandı.