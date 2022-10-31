GÜNDEM
31 Ekim 2022 - 12:10

TOKİ başvurusu yapmayanlar dikkat! 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesine başvurular bugün sona eriyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından yürütülen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 13 Eylül'de açıklanan “İlk Evim İlk İşim” projesi başvuruları bugün sona eriyor.

GÜNDEM
31 Ekim 2022 - 12:10
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
TOKİ başvurusu yapmayanlar dikkat! 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesine başvurular bugün sona eriyor!


Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yürütülen Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut hareketi olarak kabul edilen 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde başvuru işlemlerinin bugün sona ereceği bildirildi. 13 Eylül tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklnana TOKİ projesinde bankalar aracılığı ile yapılan başvuruların 31 Ekim 2022 Pazartesi günü mesai bitiminde tamamlanacağı duyuruldu.

2023 MART AYINA KADAR TÜM DAİRE VE ARSA EKSPERTİZLERİ TAMAMLANIYOR

İlk Evim, İlk İş Yerim projesine başvurular bugün sona eriyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, projenin 81 eyalette 500.000 toplu konut, 1 milyon yerleşim alanı ve 50 bin iş olarak sunulduğu yinelendi. Ayrıca planın, yararlanıcıları belirlemek için kuraların etaplar halinde Mart 2023'e kadar çekilmesinin ve bu kapsamda hak sahibi belirlenmesinin planlandığı da aktarıldı.



"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 17 ilde 5 bin 615 adet sosyal konutun ilk temeli, 25 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle atıldı.

TOKİ projesi, 81 eyalette vatandaşlara 500.000 toplu konut, 1 milyon konut ve 50.000 istihdam sağlayacak. Mimari olarak inşa edilmiştir. Depreme dayanıklı, sağlam temelli ve güvenlidir. .Daire 5 katı geçmemektedir. Çevre dostu yapı malzemeleri kullanılmaktadır. Ev; sıfır atık, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji sistemlerine göre inşa edilmiştir. Vatandaşlar uygun fiyatlı konutlara erişebilir. Vatandaşlar 240 ay vade ile aylık 2 bin 280 liraya 2+1 konut sahibi olabiliyor. 3+1 konutlara ise 240 ay vade ile 3 in 187 lira aylık taksitlerle sahip olmak mümkün olacak.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Zeynep Şenpınar'ı katleden Selim Ahmet Kemaloğlu, cezaevinde kendisini asarak yaşamına son verdi!
Zeynep Şenpınar'ı katleden Selim Ahmet Kemaloğlu, cezaevinde kendisini asarak yaşamına son verdi!
Bunu yapanlara 2 hafta sınır! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden uyarı
Bunu yapanlara 2 hafta sınır! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden uyarı
Camı pencereyi hemen kapatın! Meteoroloji uyardı: 9 ile çamur yağacak
Camı pencereyi hemen kapatın! Meteoroloji uyardı: 9 ile çamur yağacak
Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklilerine 17.00’a kadar süre verildi: Yılbaşından önce 10.000 TL ödeniyor
Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklilerine 17.00’a kadar süre verildi: Yılbaşından önce 10.000 TL ödeniyor
Memur mesai ücretleri belli oldu! Mesai ücretlerine yüzde 100 zam yapıldı
Memur mesai ücretleri belli oldu! Mesai ücretlerine yüzde 100 zam yapıldı
Çerkeş CHP İlçe Başkanlığı'na yapılan saldırıda yeni gelişme! Molotof kokteyli atarak kaçan saldırgan yakalandı
Çerkeş CHP İlçe Başkanlığı'na yapılan saldırıda yeni gelişme! Molotof kokteyli atarak kaçan saldırgan yakalandı
Son Haberler
Zeynep Şenpınar'ı katleden Selim Ahmet Kemaloğlu, cezaevinde kendisini asarak yaşamına son verdi!
Zeynep Şenpınar'ı katleden Selim Ahmet Kemaloğlu, cezaevinde kendisini...
Bunu yapanlara 2 hafta sınır! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden uyarı
Bunu yapanlara 2 hafta sınır! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden...
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den asgari ücret açıklaması! Tahminler 10 bin TL'nin üzerine çıktı
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den asgari ücret açıklaması! Tahminler...
Camı pencereyi hemen kapatın! Meteoroloji uyardı: 9 ile çamur yağacak
Camı pencereyi hemen kapatın! Meteoroloji uyardı: 9 ile çamur yağacak
Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklilerine 17.00’a kadar süre verildi: Yılbaşından önce 10.000 TL ödeniyor
Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklilerine 17.00’a kadar süre verildi:...
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan tebrik mesajı gecikmedi! Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu’nu tebrik etti
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan tebrik mesajı gecikmedi! Kılıçdaroğlu,...
Memur mesai ücretleri belli oldu! Mesai ücretlerine yüzde 100 zam yapıldı
Memur mesai ücretleri belli oldu! Mesai ücretlerine yüzde 100 zam yapıldı
Çerkeş CHP İlçe Başkanlığı'na yapılan saldırıda yeni gelişme! Molotof kokteyli atarak kaçan saldırgan yakalandı
Çerkeş CHP İlçe Başkanlığı'na yapılan saldırıda yeni gelişme!...
Aşı kartı nedir, ne demektir, ne işe yarar? Aşı takip kartı nereden nasıl alınır, nasıl çıkartılır? Aşı kartı hakkında detaylı bilgiler
Aşı kartı nedir, ne demektir, ne işe yarar? Aşı takip kartı nereden...
Masterchef'ten bu hafta kim elendi? Masterchef'ten elenen isim herkesi ağlattı! Veda eden isimin açıklaması şaşırttı
Masterchef'ten bu hafta kim elendi? Masterchef'ten elenen isim herkesi...
Elon Musk'tan yeni Twitter hamlesi: Parayı veren mavi tiki alır!
Elon Musk'tan yeni Twitter hamlesi: Parayı veren mavi tiki alır!
NASA’dan korkutan açıklama! Gökdelen büyüklüğündeki göktaşı dünyaya doğru geliyor
NASA’dan korkutan açıklama! Gökdelen büyüklüğündeki göktaşı...
Son dakika: TOKİ kura sonuçları açıklandı! Hatay, Mersin, Adana, Konya illerinin kura sonuç ekranı
Son dakika: TOKİ kura sonuçları açıklandı! Hatay, Mersin, Adana,...
Show TV'nin yeni dizisi Hayat Bugün iki usta ismi buluşturdu! Hamdi Alkan ve Açelya Akkoyun Hayat Bugün dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor
Show TV'nin yeni dizisi Hayat Bugün iki usta ismi buluşturdu! Hamdi...
Buğday fiyatları fırladı: Ekmeğe zam kapıda!
Buğday fiyatları fırladı: Ekmeğe zam kapıda!