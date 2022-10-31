TOKİ başvurusu yapmayanlar dikkat! 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesine başvurular bugün sona eriyor!







2023 MART AYINA KADAR TÜM DAİRE VE ARSA EKSPERTİZLERİ TAMAMLANIYOR











Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yürütülen Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut hareketi olarak kabul edilen 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde başvuru işlemlerinin bugün sona ereceği bildirildi. 13 Eylül tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklnana TOKİ projesinde bankalar aracılığı ile yapılan başvuruların 31 Ekim 2022 Pazartesi günü mesai bitiminde tamamlanacağı duyuruldu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, projenin 81 eyalette 500.000 toplu konut, 1 milyon yerleşim alanı ve 50 bin iş olarak sunulduğu yinelendi. Ayrıca planın, yararlanıcıları belirlemek için kuraların etaplar halinde Mart 2023'e kadar çekilmesinin ve bu kapsamda hak sahibi belirlenmesinin planlandığı da aktarıldı."İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 17 ilde 5 bin 615 adet sosyal konutun ilk temeli, 25 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle atıldı. TOKİ projesi, 81 eyalette vatandaşlara 500.000 toplu konut, 1 milyon konut ve 50.000 istihdam sağlayacak. Mimari olarak inşa edilmiştir. Depreme dayanıklı, sağlam temelli ve güvenlidir. .Daire 5 katı geçmemektedir. Çevre dostu yapı malzemeleri kullanılmaktadır. Ev; sıfır atık, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji sistemlerine göre inşa edilmiştir. Vatandaşlar uygun fiyatlı konutlara erişebilir. Vatandaşlar 240 ay vade ile aylık 2 bin 280 liraya 2+1 konut sahibi olabiliyor. 3+1 konutlara ise 240 ay vade ile 3 in 187 lira aylık taksitlerle sahip olmak mümkün olacak.