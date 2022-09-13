GÜNDEM
13 Eylül 2022 - 09:01

TOKİ çalışmanın sonuna geldi! Akıllara takılan soru kalmasın diye 15 soruda TOKİ'nin 250 bin konutluk sosyal konut projesi detayları

Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olarak belirlenen TOKİ Sosyal Konut Projesi hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapılacağı belirtildi. Yarın gerçekleşecek bu açıklama da projeye dair merak edilenler 15 soru nitelinde cevaplanacaktır. İşte, en büyük proje olan TOKİ hakkında merak edilenler haberimizde yer almaktadır.

GÜNDEM
13 Eylül 2022 - 09:01
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TOKİ çalışmanın sonuna geldi! Akıllara takılan soru kalmasın diye 15 soruda TOKİ'nin 250 bin konutluk sosyal konut projesi detayları


250 bin konutluk sosyal konut projesi Cumhuriyet tarihinin en büyük işi olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklama üzerine kafalarda oluşan soru işaretleri ise netleşeme başlayacaktır. 1,5 trilyondan fazla ekonomik gideri yaşanacak bu projenin TOKİ tarafından yapılacağı bilinirken projenin ne zaman hayata geçeceği ve bu projeden kimlerin yararlanabileceği merak konusu oldu. Tarihin en büyük sosyal konut projesine dair detaylar haberimizde

TOKİ Sosyal Konut Proje soruları

1-) TOKİ'nin 250 bin konutluk sosyal konut projesinin detayları ne zaman açıklanacak?

-Duyurusu yapılan TOKİ'nin 250 bin konutluk projesine dair detaylar yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada belli olacaktır.

2-) Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 20 yılda kaç konut inşa etti?



-TOKİ 20 yılda 1,17 milyon konut inşa etti.

3-) Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak dikkat çeken TOKİ'nin yeni projesinde kaç konut yer alacak?

-Bahsi geçen projede toplamda 250 bin konut yapılacağı açıklandı.

4-)Toplu Konut İdaresi Başkanlığı daha önce tek seferde kaç konut inşa etti?

-TOKİ'nin bundan önce yaptığı projelerde tek seferde 100 bin konut yaptığı bilinmektedir. TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilk kez tek seferde 250 bin konut inşa edeceğini belirtti.

5-) TOKİ'nin 250 bin konutluk sosyal konut projesi kaç kişiye istihdam sağlayacak?

-TOKİ'nin yeni sosyal konut projesi 100 bin kişiye istihdam sağlayacak.

6-) TOKİ'nin 250 bin konutluk sosyal konut projesi ne kadarlık ekonomik hareketlilik yaratacak?

-Cumhuriyet tarihinin en büyük projesinin maliyetinin 1,5 trilyon liradan fazla ekonomik hareketlilik yaratması bekleniyor.

7-) TOKİ'nin 250 bin konutluk sosyal konut projesi hangi illerde inşa edilecek?

-Bu zaman kadar yapılanların üzerinde gerçekleşecek olan TOKİ'nin 250 bin konutluk sosyal konut projesi ile 81 ilde bulunan vatandaşlar yararlanabilecek.

TOKİ 250 bin konutluk proje

8-) TOKİ'nin 250 bin konutluk sosyal konut projesi kapsamında kaç arsa satışa çıkacak?

-Proje kapsamında 100 bin altyapılı arsa satışa sunulacak.

9-TOKİ'nin yeni sosyal konut projesinde kaç sanayi sitesi yer alacak?

-Gündemde yer alan projede 10 bin sanayi sitesi de yer alacak. Yapılan bu sanayi sitelerinde ise vatandaşlara iş kurma imkanı tanınacaktır.

10-) TOKİ'nin 250 bin konutluk sosyal konut projesine kimler başvuru yapabilecek?

-Söz konusu projeye dar gelirli vatandaşlar başvuru yapabilecek.

11-) TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesi hangi sektörleri olumlu etkileyecek?

-Merakla beklenen TOKİ projelerindeki arsaların ve konutların satışıyla, inşaat ve inşaat malzemesi sektörü başta olmak üzere 250'den fazla alt sektörde hareketlilik yaşanacak.

12-) TOKİ'nin 250 bin konutluk sosyal konut projesi kentsel dönüşümü nasıl etkileyecek?

- Söz konusu proje kentsel dönüşümde öncü rol üstlenecek.

13-) TOKİ'nin 250 bin konutluk sosyal konut projesiyle en çok konut hangi ilde inşa edilecek?

-Projede en fazla konut, olası depremin en çok etkileyeceği İstanbul'da inşa edilecek.

14- TOKİ 2022 projeleri kapsamında hangi ilde kaç iş yeri inşa edilecek?

-Ankara’da 100, Adana’da 500, İzmir’de 700 olmak üzere 28 ilde 10 bin iş yeri içeren sanayi siteleri inşa edilecek.

15-) TOKİ'nin 250 bin konutluk sosyal konut projesi kaç kişi güvenli konutlara kavuşacak?

-Yapılacak olan sosyal konut projesinde ilk olarak 1 milyondan fazla kişinin güvenli konutlara taşınması hedefleniyor.

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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