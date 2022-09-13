TOKİ çalışmanın sonuna geldi! Akıllara takılan soru kalmasın diye 15 soruda TOKİ'nin 250 bin konutluk sosyal konut projesi detayları







TOKİ Sosyal Konut Proje soruları

1-) TOKİ'nin 250 bin konutluk sosyal konut projesinin detayları ne zaman açıklanacak?

2-) Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 20 yılda kaç konut inşa etti?







3-) Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak dikkat çeken TOKİ'nin yeni projesinde kaç konut yer alacak?

4-)Toplu Konut İdaresi Başkanlığı daha önce tek seferde kaç konut inşa etti?

5-) TOKİ'nin 250 bin konutluk sosyal konut projesi kaç kişiye istihdam sağlayacak?

6-) TOKİ'nin 250 bin konutluk sosyal konut projesi ne kadarlık ekonomik hareketlilik yaratacak?

7-) TOKİ'nin 250 bin konutluk sosyal konut projesi hangi illerde inşa edilecek?

8-) TOKİ'nin 250 bin konutluk sosyal konut projesi kapsamında kaç arsa satışa çıkacak?

9-TOKİ'nin yeni sosyal konut projesinde kaç sanayi sitesi yer alacak?

10-) TOKİ'nin 250 bin konutluk sosyal konut projesine kimler başvuru yapabilecek?

11-) TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesi hangi sektörleri olumlu etkileyecek?

12-) TOKİ'nin 250 bin konutluk sosyal konut projesi kentsel dönüşümü nasıl etkileyecek?

13-) TOKİ'nin 250 bin konutluk sosyal konut projesiyle en çok konut hangi ilde inşa edilecek?

14- TOKİ 2022 projeleri kapsamında hangi ilde kaç iş yeri inşa edilecek?

15-) TOKİ'nin 250 bin konutluk sosyal konut projesi kaç kişi güvenli konutlara kavuşacak?

250 bin konutluk sosyal konut projesi Cumhuriyet tarihinin en büyük işi olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklama üzerine kafalarda oluşan soru işaretleri ise netleşeme başlayacaktır. 1,5 trilyondan fazla ekonomik gideri yaşanacak bu projenin TOKİ tarafından yapılacağı bilinirken projenin ne zaman hayata geçeceği ve bu projeden kimlerin yararlanabileceği merak konusu oldu. Tarihin en büyük sosyal konut projesine dair detaylar haberimizde-Duyurusu yapılan TOKİ'nin 250 bin konutluk projesine dair detaylar yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada belli olacaktır.-TOKİ 20 yılda 1,17 milyon konut inşa etti.-Bahsi geçen projede toplamda 250 bin konut yapılacağı açıklandı.-TOKİ'nin bundan önce yaptığı projelerde tek seferde 100 bin konut yaptığı bilinmektedir. TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilk kez tek seferde 250 bin konut inşa edeceğini belirtti.-TOKİ'nin yeni sosyal konut projesi 100 bin kişiye istihdam sağlayacak.-Cumhuriyet tarihinin en büyük projesinin maliyetinin 1,5 trilyon liradan fazla ekonomik hareketlilik yaratması bekleniyor.-Bu zaman kadar yapılanların üzerinde gerçekleşecek olan TOKİ'nin 250 bin konutluk sosyal konut projesi ile 81 ilde bulunan vatandaşlar yararlanabilecek.-Proje kapsamında 100 bin altyapılı arsa satışa sunulacak.-Gündemde yer alan projede 10 bin sanayi sitesi de yer alacak. Yapılan bu sanayi sitelerinde ise vatandaşlara iş kurma imkanı tanınacaktır.-Söz konusu projeye dar gelirli vatandaşlar başvuru yapabilecek.-Merakla beklenen TOKİ projelerindeki arsaların ve konutların satışıyla, inşaat ve inşaat malzemesi sektörü başta olmak üzere 250'den fazla alt sektörde hareketlilik yaşanacak.- Söz konusu proje kentsel dönüşümde öncü rol üstlenecek.-Projede en fazla konut, olası depremin en çok etkileyeceği İstanbul'da inşa edilecek.-Ankara’da 100, Adana’da 500, İzmir’de 700 olmak üzere 28 ilde 10 bin iş yeri içeren sanayi siteleri inşa edilecek.-Yapılacak olan sosyal konut projesinde ilk olarak 1 milyondan fazla kişinin güvenli konutlara taşınması hedefleniyor.