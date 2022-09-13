SİYASET
13 Eylül 2022 - 20:16

TOKİ Çorum'da bin 800 konut yapacak

AK Parti Çorum Milletvekilleri MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya, TOKİ'nin Çorum'a bin 800 adet konut yapacağını açıkladı.

SİYASET
13 Eylül 2022 - 20:16
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TOKİ Çorum'da bin 800 konut yapacak


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca kişiyi ilgilendiren Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından da hangi il ve ilçeye kaç konut inşa edileceği belli oldu. Çorum konusu ile ilgili detayları ise Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya açıkladılar.

Ceylan ve Kaya, yaptıkları ortak basın açıklamasında, AK Parti iktidarı döneminde devletin her yatırımdan Çorum'un hak ettiği payı aldığı gibi, sosyal konut projesinde de gerekli yatırımın kazandırıldığını dile getirdiler. Proje çerçevesinde Çorum'un hemen her ilçesine yeni yaşam alanları kazandırılacağının önemini vurgulayan Milletvekilleri Ceylan ve Kaya, TOKİ sadece bina yapan bir kurum olmanın ötesine geçerek dikkat çeken sosyal hizmet yapıları arasına girdiğini kaydettiler.



Ceylan ve Kaya, proje çerçevesinde Alaca'da 3. Etap için 200 konut, Dodurga'da 3. Etapta 72 konut, İskilip'te 204 konut, Kargı'da 3. Etapta 120 konut, Laçin'de 78 konut, merkezde 382 konut, Ortaköy'de 80 konut, Ortaköy Aşdağul'da 50 konut, Osmancık 5. Etapta 210 konut, Sungurlu'da 253, Uğurludağ 3. Etapta 151 olmak suretiyle toplam bin 800 konut inşa edileceğini bildirdiler.

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Haber Editörü
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