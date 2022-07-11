TOKİ, dar gelirli ailelere müjde verdi! 240 ay vade ile 150 bin ucuz konut

TOKİ, 2022 yılında sosyal konut projeleri kapsamında 81 ilde toplamda 150 bin yeni konut yapılacağına ilişkin açıklamalar yapmıştı. Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ucuz konut projesine ilişkin açıklama yaptı.
81 ilde konut inşa edilecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ
projelerine ilişkin olarak yeni açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalarda ev almak isteyen vatandaşların bunu yapabilmesi için 81 ilde yeni konutların yapılacağından söz edildi. Detayların Ağustos ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağını açıkladı.
10 bin TL'den fazla olmayacak
Tüm bunların yanı sıra Kurum, açıklamalarında ödemelerinde aidat öder gibi ödeme yapılabileceğini ve kolaylıkla ev sahibi olunabileceğini açıkladı. Ayrıca 81 ilde yapılacak olan 150 bin konuttan ev almak isteyen kişilerin hanelerinde yaşayanların net gelirleri 10 bin TL'den fazla olmamalıdır. Bunun yanı sıra belirlenen bu fiyat İstanbul için 11 bin 500 TL olacak.
İstenen koşullar
Konutlara başvuru yapmak isteyen kişiler şu şartları taşımalıdır: - Öncelikle kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. - Kişi projenin yapılacağı il ya da ilçe sınırları içerisinde 1 azdan az olmayacak şekilde ikamet etmesi gerekmektedir. - Kişinin projenin yapılacağı ilin nüfusuna kayıtlı olması gerekir. - Daha önceden TOKİ projelerinden herhangi bir evin alınmamış olması gerekmektedir. - TOKİ 150 bin konut projesine başvuru yapacakların kendisine, eşine ya da velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması da gerekli şartlar arasında yer alıyor. - Bunların yanı sıra başvuru yapacak kişilerin 25 yaşını doldurmuş olması gerekir. Ayrıca eşi vefat eden ya da çoduklu ve dul kişilerde yaş şartı aranmamaktadır.
Başvurular Ağustos'ta
Bahsedilen 150 bin konut projesi için başvuruların Ağustos ayında başlaması bekleniyor.
Projeler hangi illerde olacak?
Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak.