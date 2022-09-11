Finans
11 Eylül 2022 - 14:51

TOKİ dar gelirliye ev satışında fırsata son birkaç adım! TOKİ başvuru şartları netleşiyor!

TOKİ ev sahibi olmak isteyenleri uygun fiyat üzerinden mal sahibi yapmaya devam ederken TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin başlatılacağının duyurusu yapıldı. Bunun üzerine ucuz konut sahibi olmak için başvuruların başlamasıyla şartların neler olduğu araştırılmaya başlandı. TOKİ Sosyal Konut Projesi başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar haberimizde yer almaktadır

Finans
11 Eylül 2022 - 14:51
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TOKİ dar gelirliye ev satışında fırsata son birkaç adım! TOKİ başvuru şartları netleşiyor!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağustos ayında yaptığı duyuru üzerine TOKİ Sosyal Konut Proje haberini verdi. Tarihin en büyük projelerinden olacağı söylenen TOKİ Sosyal Konut Projesi için detaylar belli olmaya başladı. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilirken yapacağı açıklamalar heyecanla beklenmeye başlandı. TOKİ ucuz konut projesi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum en son açıklamasında 240 ay vade imkanı ile ödeme kolaylığı yapılacağını belirtmişti. Bunun üzerine TOKİ başvurularının ne zaman başlayacağı ve başvuru şartları araştırılmaya başlandı. TOKİ başvuru şartları nelerdir?

TOKİ başvuru başladı mı, şartları neler?

TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor?

TOKİ başvurular hakkında açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 13 Eylül'de yapılacağı duyuruldu. Bu hafta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Bakan Murat Kurum ise projeye dair bilgileri paylaştı. İstanbul'da projenin geliri 16 bin lira diğer illerde ise 14 bin liranın altına olan vatandaşları ev sahibi yapmak adına TOKİ'nin devreye girdiği belirtildi. TOKİ'ye başvuru gerçekleştirebilecek olanların 30 yaş altı gençlere yaklaşık % 20 kontenjan ayrılırken yaş skalası ve bir oran belirlenerek o üzene gidilecektir. Diyelim ki konut projesine giremediniz ama arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler şeklinde bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı yapılacağını söyleyen Kurum, ödemelerin ise toplam hane başına geen gelirin %30'unu aşmadan yapılacağını söyledi.

TOKİ başvuru şartları nelerdir?

Peşinat ve vade süresi ne kadar?

TOKİ Sosyal Konut Projesi ile ev alma hayali olan birçok insanın yüzü gülerken devlet ödemeler hakkında da kolaylık sağladı. Ev sahibi almak isteyen dar gelirli vatandaşlar alacakların evin %10'luk kısmını peşin vermesi gerekirken geri kalan ise 20 yıla kadar taksit imkanı ile satılabilecektir.

Konut sayısı talebe göre belirlenecek

Bakan Murat Kurum, il valiliklerine gönderilen yazılı açıklamada illerde ki konut açığı ve talebi soruldu. İllerde ki konut açığı ve talebine göre inşaların tespitinin yapılacağı duyurulurken projedeki sayı ve oranlar için son durum belirlenecek. 

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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