Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağustos ayında yaptığı duyuru üzerine TOKİ Sosyal Konut Proje haberini verdi. Tarihin en büyük projelerinden olacağı söylenen TOKİ Sosyal Konut Projesi için detaylar belli olmaya başladı. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilirken yapacağı açıklamalar heyecanla beklenmeye başlandı. TOKİ ucuz konut projesi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum en son açıklamasında 240 ay vade imkanı ile ödeme kolaylığı yapılacağını belirtmişti. Bunun üzerine TOKİ başvurularının ne zaman başlayacağı ve başvuru şartları araştırılmaya başlandı. TOKİ başvuru şartları nelerdir?
Finans
11 Eylül 2022 - 14:51
TOKİ dar gelirliye ev satışında fırsata son birkaç adım! TOKİ başvuru şartları netleşiyor!
TOKİ ev sahibi olmak isteyenleri uygun fiyat üzerinden mal sahibi yapmaya devam ederken TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin başlatılacağının duyurusu yapıldı. Bunun üzerine ucuz konut sahibi olmak için başvuruların başlamasıyla şartların neler olduğu araştırılmaya başlandı. TOKİ Sosyal Konut Projesi başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar haberimizde yer almaktadır
Finans
11 Eylül 2022 - 14:51
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