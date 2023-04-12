TOKİ'de büyük indirim kampanyası başlıyor! Fiyatlar yüzde 25 düşüşe geçecek: Bakan Kurum duyurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, halkın ihtiyaçlarına yanıt veren TOKİ'den ev, iş yeri ve arsa satın alan vatandaşlara yönelik yeni bir kampanyanın duyurusunu yaptı. Kampanya, 24 Nisan'da başlayacak. İşte detaylar... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ tarafından düzenlenecek yeni bir kampanyayı duyurdu. Bakan Kurum, her yıl düzenlenen 2 ayrı indirim kampanyasına ek olarak, TOKİ'nin halkın taleplerine cevap veren bir kurum olduğunu vurguladı. Ev, iş yeri ve arsa satın alan vatandaşların taleplerine göre hareket ettiklerini belirten Bakan Kurum, yeni kampanyanın 24 Nisan'da başlayacağını açıkladı.
KAMPANYANIN DETAYLARI
Bakan Kurum, değişen indirim oranlarıyla vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlayan kampanyalarıyla ilgili olarak binlerce kişinin faydalandığını belirtti ve şimdi yeni bir kampanyayı duyurdu. Bakan Kurum, TOKİ'ye borcu olan vatandaşlara yönelik indirim kampanyası hakkında müjdeli haberler verdi. Konut ve iş yeri sahipleri kalan borçlarını peşin ödeme durumunda yüzde 25 indirim fırsatından, arsa sahipleri ise yüzde 12.5 indirim fırsatından yararlanabilecekler. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin başvuru tarihleri, konut ve iş yeri sahipleri için 18 Mayıs, arsa sahipleri için ise 12 Mayıs olarak belirlendi. Bakan Kurum, tüm vatandaşlara hayırlı uğurlu olsun dileklerini iletti. TOKİ'nin bu kampanyasıyla birlikte borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar da evlerini veya arsalarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmadan borçlarını daha uygun bir şekilde ödeyebilecekler. Bakan Kurum, TOKİ'nin her zaman vatandaşların yanında olduğunu ve onların yaşam standartlarını yükseltmek için çalıştıklarını vurguladı. Bu kampanya ile birlikte, vatandaşlar TOKİ'ye olan borçlarını daha kolay ve avantajlı koşullarda ödeyebilecekler ve ev, iş yeri veya arsa sahibi olma hayallerine bir adım daha yaklaşacaklar.