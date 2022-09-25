TOKİ sosyal konut projesinde indirim kampanyasının şartları ve başvuru tarihleri belli oldu. 2022 yılı TOKİ'nin indirim kampanyasına ilişkin müjdeyi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev sahibi olanların tapularını erken almalarına yönelik gerçekleştirilen indirim kampanyasının detaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurmuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyunda TOKİ indiirm kampanyasının detaylarını anlattı. Kampanya detaylarını, ABD ziyaretinin sonunda New York'ta gittiği Türkevi'nde açıklayan Erdoğan, Ev ve işyeri projesinde ödemeleri devam eden vatandaşlar için yüzde 25 peşin ödemeye ilişkin indirim kampanyasının başlatıldığını duyurdu.
GÜNDEM
25 Eylül 2022 - 11:01
TOKİ'de indirim kampanyası nedir, kimler yararlanabiliyor? TOKİ'de erken ödemeye indirim kampanyasının detayları belirlendi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ'den ev alanların borçlarını kapatmaları için TOKİ indirim kampanyası ile ilgili tüm ayrıntıları açıkladı. TOKİ bu yıl borçlarını peşin ödeyip tapularını hemen almak isteyen ev sahibi ve işyerlerine indirim yapacak. Peki, TOKİ'de indirim kampanyası nedir, kimler yararlanabiliyor? İşte, erken ödeme kapsamındaki indirim kampanyasının detayları..
GÜNDEM
25 Eylül 2022 - 11:01
EDİTOR
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