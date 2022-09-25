TOKİ'de indirim kampanyası nedir, kimler yararlanabiliyor? TOKİ'de erken ödemeye indirim kampanyasının detayları belirlendi!













TOKİ indirim kampanyasından kimler yararlanabiliyor?

TOKİ indirim kampanyası başvuru tarihi ne zaman?

TOKİ arsalarında yüzde 12,5 indirim

TOKİ sosyal konut projesinde indirim kampanyasının şartları ve başvuru tarihleri belli oldu. 2022 yılı TOKİ'nin indirim kampanyasına ilişkin müjdeyi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev sahibi olanların tapularını erken almalarına yönelik gerçekleştirilen indirim kampanyasının detaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurmuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyunda TOKİ indiirm kampanyasının detaylarını anlattı. Kampanya detaylarını, ABD ziyaretinin sonunda New York'ta gittiği Türkevi'nde açıklayan Erdoğan, Ev ve işyeri projesinde ödemeleri devam eden vatandaşlar için yüzde 25 peşin ödemeye ilişkin indirim kampanyasının başlatıldığını duyurdu.TOKİ sosyal konut projesi için başlatılan indirim kampanyasından geri ödeme taksitleri 2021 yılının haziran ayının son gününe kadar başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları yararlanabilecek. Geriye dönük olarak oluşturulan taksit ve emlak vergi borcu olmayanlar da bu kampanyadan yararlanacak. "Sınır yüzde 25" Borç bakiyelerini kapatamayan vatandaşlar yüzde 25 indirim kampanyasından yararlanabilecekler. Borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak kaydıyla yapılan peşin ödemelerde yüzde 25 indirim sağlanacak.Kampanyadan yararlanmak isteyen bireysel ve kurumsal alıcılar 23 Eylül – 19 Ekim 2022 tarihleri ​​arasında ilgili bankalarına başvurabilirler. Bu tarihten sonra yapılan borç geri ödemeleri indirim oranından yararlanılması için mümkün olmayacak.TOKİ arsa satışında da indirimler sunuyor. Vatandaşlardan gelen yoğun talep nedeniyle bu geri ödeme devam edecek. Borçlarını peşin ödeyip tapularını hemen almak isteyen emlak alıcılarına yüzde 12,5 indirim uygulanıyor. 12'den az taksiti kalan arsa alıcıları indirim kampanyasından yararlanamayacaklar. Kampanyadan faydalanmak isteyen tüm vatandaşlar 23 Eylül - 14 Ekim 2022 tarihleri ​​arasında başvuruda bulunabilirler.