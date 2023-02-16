TOKİ'den Depremzedeler İçin Müjde! 30 Bin Konut 1 Yıl İçinde Yapılacak!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem üzerine evlerine kaybeden vatandaşların konut ihtiyacı gündemde durmaktadır. Bu durum altında Mart başından itibaren 30 bin konutun inşa edilmesi planlanıyor. Detaylar yazımızda.
Toki’den Büyük Destek
Afet riski ve çarpık kentleşmenin yoğun olduğu bölgelerde kalıcı konutlar inşa eden TOKİ; bu sefer de deprem bölgesinde 30 bin konut inşaatına başlayacağını dile getirdi. Büyük depremden etkilenmiş olan 10 ilde depreme dayanıklı bir sistemde inşa edilmiş olan hiçbir binada yıkım ve hasar sorunu bulunmayan TOKİ’den yeniden müjdeli haber
bu şekilde geldi.
Mart Ayında Başlayacak!
TOKİ’nin deprem bölgesinde; Mart başından itibaren 30 bin konut inşasına başlaması planlanmaktadır. Kademeli olarak diğer konut projelerine de başlayacaklarını dile getirdiler. Elde edilmiş olan bilgiler doğrultusunda; bölgede hasar tespit çalışmaları ile işler değişecek. Çalışmalar sonucu ihyasının uygun bulunmamış olan ve başka yere taşınması gereken binalarda da taşıma işlemini gerçekleştirerek inşalar başlayacak.
Etaplı Yapılacak!
TOKİ’nin etaplar halinde yapılması planlanan inşa çalışmaları ilk olarak parsel parsel ayrılacak, temel ve statik hesaplarının yapılabilmesi için zemin araştırma raporlarına bakılacak. Rapor verileri doğrultusunda da Deprem Yönetmeliği olmak üzere tüm kanun ve yönetmeliklerde projeler hazırlanacak.
1 Sene İçinde Tamamlanacak
Deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözmesi planlanan güvenli yapının inşası 1 yıl içinde bitmesi planlanıyor.