TOKİ'den ev alanlar dikkat! Duyuru yapıldı: Yarından itibaren başlayacak







KAMPANYA ŞARTLARI











ARSA ALICILARINA YÜZDE 12,5 İNDİRİM YAPILACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 25, arsa alıcıları için de yüzde 12,5 oranında indirim müjdesi verdi. Bu yıl kampanya kapsamında borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen vatandaşlar faydalanabilecek. Yüzde 25 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak olan vatandaşlar da faydalanabilecek. Borcun tamamını ödeyemeyen vatandaşlar ise borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 25 indirimden faydalanabilecekler.Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 24 Nisan - 18 Mayıs 2023 tarihleri arasında ilgili bankaya başvurularını yapabilecekler. Ancak bu tarihlerden sonra gerçekleştirilecek borç kapatmalarda bu indirim oranından faydalanmak mümkün olmayacak. Ayrıca, başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerinin gerçekleştirilmiş olması gerekiyor. Geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu da bulunmamalı.Bu kampanya, peşin ödeme yaparak tapu sahibi olmak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. Hem konut hem de iş yeri alıcılarına esnek ödeme seçenekleriyle yüzde 25 indirim sağlanacak. Ayrıca arsa alıcıları da yüzde 12,5 oranında indirimden faydalanabilecekler. Bu indirim kampanyası, ev veya iş yeri satın alma planları olan vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından duyurulan yüzde 25 indirim kampanyasından yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için birtakım şartlar belirlendi. Kampanya kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcıları başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın gerçekleştirildiği aya ait taksit ödemelerini yapmış olmalıdır. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu da bulunmamalıdır. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, geri ödeme taksitlerinin 2021 yılı sonuna kadar başlamış olduğu projelerde yer alan alıcılardan olmalıdır. Ayrıca Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ödenmesi gereken taksit sayısı 12 ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları bu indirim kampanyasından faydalanamayacaklar. Başvuru yapmak isteyen alıcılar, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilirler. Ancak, kampanya başlatıldıktan sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde söz konusu indirim oranından faydalanmak mümkün olmayacak. Bu kampanya, ev ve iş yeri satın alma planları olan vatandaşlar için önemli bir fırsat sunarken, belirlenen şartların yerine getirilmesi halinde yüzde 25 indirimden faydalanarak tapu sahibi olma imkanı veriyor.Arsa alıcıları da yüzde 12,5 indirim kampanyasından faydalanabilecekler. Yoğun talepler sebebiyle geri ödemeleri süren arsa satışları için de bu kampanya kapsamında yüzde 12,5 indirim yapılacaktır. Bu kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar 24 Nisan - 12 Mayıs 2023 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilecekler. Ayrıca borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen arsa alıcıları için de yüzde 12,5 oranında indirim sağlanacak. Arsa alıcılarından, geri ödeme taksitleri 2022 yılı Haziran ayının 30'uncu gününe kadar başlamış olanlar bu indirim kampanyasından faydalanabilecekler. Başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerinin gerçekleştirilmiş olması gerekiyor. Geriye dönük taksit borcu da bulunmaması gerekiyor. Kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan arsa alıcıları bu indirim kampanyasından yararlanamayacaklar. Arsa alıcıları, borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak olan borç bakiyelerini, satış işlemlerini yaptıkları TC Ziraat Bankasından öğrenebilecek ve borçlarını kapatabilecekler. Bu kampanya, arsa satın almak isteyen vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Hem esnek ödeme seçenekleriyle yüzde 12,5 indirim imkanı verilirken, aynı zamanda borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen alıcılara da yine yüzde 12,5 oranında indirim sağlanacaktır.