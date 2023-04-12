GÜNDEM
12 Nisan 2023 - 12:24

TOKİ'den ev ve iş yeri alanlara yüzde 25 indirim kampanyası!

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından başlatılan bir kampanyada ev, iş yeri ve arsa satın alan vatandaşlar için yüzde 25 oranında bir indirim sağlanacak. Kampanya kapsamında daire ve işyerleri için peşin ödeme kapsamında yüzde 25 indirim uygulanırken arsalarda yüzde 12,5 oranında bir indirim alacaksınız.

GÜNDEM
12 Nisan 2023 - 12:24
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TOKİ'den ev ve iş yeri alanlara yüzde 25 indirim kampanyası!


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 24 Nisan'da başlayacak yeni kampanyayı duyurdu. Kampanya, halkın ihtiyaçlarına ve aynı zamanda taleplerine yanıt veren kurum olarak tanımlanan TOKİ'den ev, iş yeri veya arsa satın almış vatandaşlar için hazırlandı. Bakan Kurum, hazırlanan indirim kampanyası hakkında yaptığı duyurusunda "TOKİ ile yılda iki kez düzenlediğimiz indirim kampanyamızı gerçekleştirmenin zamanı gelmişti. 24 Nisan'da başlıyoruz! TOKİ'ye ev ve iş yeri sahibi olanlar ödemelerini peşin olarak yapması halinde yüzde 25 indirim alabilecek."

TOKİ'DEN 2 YILDA BİR İNDİRİM KAMPANYASI

TOKİ'den ev ve iş yeri alanlara yüzde 25 indirim kampanyası

TOKİ'den ev, iş yeri ve arsa almış olan tüm vatanmdaşlara müjdeli haber veren Bakan Murat Kurum, "Biliyorsunuz her yıl kardeşlerimizin ihtiyacına göre 2 ayrı indirim düznelenliyor. TOKİ'miz hep böyledir. TOKİ, istisnasız olarak halkın ihtiyaç ve taleplerini karşılayan bir kuruluş olduğu için bir halk örgütüdür.

24 NİSAN İTİBARİYLE BAŞLATILIYOR



Bakanlık olarak aralıksız düzenledikleri kampanyalarda insanlara farklı indirimlerle ödeme imkanı sağladıklarını vurgulayan Bakan Kurum, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Binlerce kardeşimiz hazırlanan bu kampanyalardan faydalanıyor. Biliyorum ki biz kardeşler şimdi bunu dört gözle bekliyoruz. Şimdi 24 Nisan'da yeni bir kampanya başlatacağız.

KALAN BORÇLARINI PEŞİN OLARAK ÖDEYENE YÜZDE 25 İNDİRİM YAPILACAK

Bakan Kurum, yaptığı duyurusunda TOKİ'ye borcu olanlara yönelik hazırlanan indirim kampanyası rakamlarına ilişkin bir müjdesinde de "TOKİ’den ev ve iş yeri sahibi vatandaşlar yüzde 25 indirim fırsatı yakalayacak. Arsa bedelini peşin ödeyenlere de yüzde 12,5 indirim sağlanacak. Kampanyadan faydalanmak isteyen ev ve iş yeri sahiplerinin 18 Mayıs'a kadar, arsa sahiplerinin de 2 Mayıs'a kadar kayıt yaptırması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

TOKİ'den ev ve iş yeri alanlara yüzde 25 indirim kampanyası

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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