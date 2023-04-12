TOKİ'den ev ve iş yeri alanlara yüzde 25 indirim kampanyası!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 24 Nisan'da başlayacak yeni kampanyayı duyurdu. Kampanya, halkın ihtiyaçlarına ve aynı zamanda taleplerine yanıt veren kurum olarak tanımlanan TOKİ'den ev, iş yeri veya arsa satın almış vatandaşlar için hazırlandı. Bakan Kurum, hazırlanan indirim kampanyası hakkında yaptığı duyurusunda "TOKİ ile yılda iki kez düzenlediğimiz indirim kampanyamızı gerçekleştirmenin zamanı gelmişti. 24 Nisan'da başlıyoruz! TOKİ'ye ev ve iş yeri sahibi olanlar ödemelerini peşin olarak yapması halinde yüzde 25 indirim alabilecek."
TOKİ'DEN 2 YILDA BİR İNDİRİM KAMPANYASI
24 NİSAN İTİBARİYLE BAŞLATILIYOR
Bakanlık olarak aralıksız düzenledikleri kampanyalarda insanlara farklı indirimlerle ödeme imkanı sağladıklarını vurgulayan Bakan Kurum, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "Binlerce kardeşimiz hazırlanan bu kampanyalardan faydalanıyor. Biliyorum ki biz kardeşler şimdi bunu dört gözle bekliyoruz. Şimdi 24 Nisan'da yeni bir kampanya başlatacağız.