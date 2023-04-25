TOKİ'den o illere müjde! Ayda 2.886 TL taksitle evinizin tapusunu alın: 2+1 3+1 daireler satışta!







TOKİ'DEN YENİ DUYURU







RİZE PROJESİ DETAYLARI

TOKİ KONUTLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI

Sosyal konut projeleriyle birçok insanı kolaylıkla ev sahibi yapan TOKİ konutları yeni duyuruda bulundu. Ayda 2.331 - 3.407 aralığında değişen taksit ödemeleriyle 621.000 TL değerinde evlere sahip olabilecekler. İşte TOKİ projesi ayrıntyıları.Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca insan ekonomik zorluklar dolayısıyla bu hayalini gerçekleştiremiyor. Fakat uzun zamandır ev sahibi olma konusunda sağladığı avantajlarla milyonlarca insanı ev sahibi yapan projeye ilgi büyük. TOKİ toplu konut yapımına ve evsiz vatandaşı ev sahibi yapmaya devam ediyor. Türkiye'nin her bölgesinde, her ilde konutlarını yapmaya devam ediyor.TOKİ, Rize'de yeni proje yapacağını duyurdu. İnternet üzerinden yaptığı duyuruda, evlerin 600.000 TL'den başladığını açıkladı. Evlerin 2+1, 3+1 dairelerden oluşacağını belirtti. Peşinat oranının yüzde 10 değerinde olacağı, peşinat tutarı 62.000 TL olarak açıklandı. Aynı zamanda vade sayısı ise 240 olarak açıklandı. Bunlara ek olarak başlangıç için belirlenen taksit tutarı ise 2.331 TL olarak açıklandı.TOKİ projesinin bu seferki inşaatı Rize'de yapılacak. Rize'nin Kalkandere ilçesinde Yukarı Tatlısu Mahallesi 69 adet konut inşa edileceği duyuruldu. Başvurular 24 Nisan - 28 Nisan aralığında kabul edilecek. Başvurular aynı zamanda, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 'nin Proje ilçesindeki bulunan yetkili Kalkandere Şubesine de yapılabilecek. Konutlar için kura tarihi 5 Mayıs olarak belirlendi. Sözleşme imzalama tarihi ise Asil Hak Sahipleri için 15 Mayıs 2023-18 Mayıs 2023 olarak belirlendi. Yedek Hak Sahipleri için sözleşme tarihi ise, 29 Mayıs 2023-30 Mayıs 2023 olarak açıklandı. Konut projesine hak kazanan kişilerin ödemeleri, aylık taksitler ocak ve temmuz ayında olacak şekilde yılda iki kez artış yapılacak. İlk dönem artışı ise ocak 2024 tarihinde yapılacağı belirlendi. Emekli vatandaşlar başvuru yaparken SGK'den aldıkları emekli kimlik belgesi ile başvuru yapabilecek. Engelli vatandaşlar ise Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından alınan belge ile başvuru yapabilecek.Başvuracak kişinin; -TC vatandaşı olması, -18 yaşını doldurmuş olması, -Rize'nin Kalkandere ilçesinin nüfusuna kayıtlı olması, -Kişinin kendisinin, eşinin ve çocuklarının ülke içerisinde tapulu konutunun olmaması ve kendisinin, eşinin ve çocuklarının daha önceden TOKİ projesinden hak kazanmamış olması gerekmektedir. -Ev halkının aylık gelirinin en fazla 21 Bin olması gerekir. -Yalnızca 1 defa başvuru yapabilir.