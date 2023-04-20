TOKİ'den o illere piyango çıktı! 60 bin TL'si olan ev sahibi olacak: Bu taksite kira bile yok!













BAŞVURU TARİHLERİ 24 NİSAN-28 NİSAN 2023





TOKİ, Nisan ayında da konut kampanyalarını hız kesmeden devam ettiriyor. 250 bin sosyal konut projesi kura çekilişleri halen sürerken, yeni konut projeleri hakkında yapılan aramalar artmış durumda. Ucuz ev sahibi olmanın yolu olarak TOKİ'nin 2023 güncel kampanyaları takip ediliyor. TOKİ'nin resmi web sitesinde 79 il için konut ihale tarihleri yayınlanmış durumda. Bu ilçelerde en düşük konut peşinatı 62 bin 169 TL, en düşük aylık taksit ise 2 bin 331 TL olarak belirlenmiş durumda. İstanbul Avrupa Yakası'nda TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edilmesi planlanıyor. Ayrıca, "İlk Evim İlk İşyerim" Projesi kapsamında İstanbul'da 28.340 konutun kura çekimi tamamlandı ve Arnavutköy-Başakşehir-Esenler ilçelerinde inşa edilecek sosyal konutlar iki yıl içinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek.TOKİ'nin konut kampanyaları, özellikle ekonomik imkânları sınırlı olan vatandaşların ev sahibi olmalarına olanak sağlıyor. İnsanların yoğun ilgi gösterdiği TOKİ'nin kampanyaları, ev sahibi olmak isteyenler için iyi bir fırsat olabilir.Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Rize'nin Kalkandere ilçesinde Yukarı Tatlısu Mahallesi'nde yapılacak 69 konut projesi için başvuru bilgilendirme formunu duyurdu. Başvurular, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin Kalkandere Şubesi veya E-Devlet üzerinden 24-28 Nisan 2023 tarihleri arasında alınacak. Başvuru bedeli 500 TL olarak belirlenmiştir ve başvurular sadece temerküz şubeleri ve E-Devlet üzerinden yapılacaktır. Konut tipleri 2+1 ve 3+1 olarak belirlenmiş ve kura çekilişi 5 Mayıs 2023 tarihinde yapılacaktır. Sözleşme imzalama işlemleri TC. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir.Konutların hak sahipleri, şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri, %40 engelli vatandaşlar, emekli vatandaşlar, 18-30 yaş aralığındaki genç vatandaşlar ve diğer alıcı adayları kategorilerinden belirlenecektir. Konutlar %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacak ve kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler, Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış Ocak 2024 tarihinde yapılacak ve taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlayacaktır.Kalkandere ilçesindeki 50.000, 100.000 ve 250.000 TL'lik sosyal konut projelerine başvurmak isteyenler için bazı şartlar vardır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kalkandere ilçesi nüfusuna kayıtlı olmak, tapuda kayıtlı bağımsız konutu olmamak ve daha önce TOKİ'den konut satın almamak gerekir. Başvuru sahibi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarının toplam aylık net geliri 21.000 TL'den fazla olmamalıdır. Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri için özel şartlar da mevcuttur. Başvurular, ilgili banka şubesinde "Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi" imzalanarak yapılabilir. Kura çekilişi noter huzurunda yapılacak ve hak sahipleri belirlenecektir. Başvuru bedelleri kura sonrasında geri alınabilecektir.