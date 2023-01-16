











TOKİ'DEN KONUT KAMPANYASI





TOKİ PEŞİNAT VE TAKSİT TUTARLARI ŞÖYLE

TOKİ'den ocak ayı piyangosu! 1500-1893 TL taksitle kendi evinizin sahibi olun: Bu illerde 2+1 3+1 daire satışı başladı! İşte detaylar...TOKİ'den yine fırsat kampanyası geldi. Dar gelirli vatandaşlar, uygun faizler, ödeme seçenekleri ve fiyatlar ile birlikte ev sahibi olacak. İller için yavaş yavaş açıklanmaya başlayan kampanyanın ayrıntıları ise belli oldu. İşte haberimizde...Toki 300 bin TL'den ev satışlarına başladı. 10 peşinat, 180 ay vadeli, taksit tutarı ise 1893 TL olacak. TOKİ resmi sayfasından yeni o il için uyarı geldi. Peki TOKİ konut kampanyasının detayları nelerdir? Kimler başvurabilir? Nasıl başvurabilir? Fiyatlar nasıl olacak? İşte ayrıntılar haberimizde... TOKİ'den dev kampanya. Yine vatandaşın yüzü gülecek. Bütçesi kısıtlı olan, dar gelirli vatandaşın ev sahibi olması hedefleniyor. Vatandaşlara 2 +1, 3+1'lik kampanya fırsatları. 1500-1893 TL ödeme imkanları ile olacak. Evler 300 bin TL'dan satışa çıkarılacak. Taksit tutarları en az 1500 TL olacak. Bu sayede vatandaş kiradan daha ucuz para ödeyecek bir şekilde ev sahibi olacak. Çorum ilini kapsayacağı açıklanan proje daha sonra 51 için de geçerli olacak. Şimdilik bu kampanya Çorum ili için yayınlandı. TOKİ Sayfasından açıklamalara göre: