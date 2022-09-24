GÜNDEM
24 Eylül 2022 - 16:14

TOKİ'den 'TOKİ'nin kasasındaki şüpheli işler' köşe yazısına ilişkin açıklama

Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) yapılan açıklamada, “TOKİ, 2022 yılı ilk sekiz ayı içinde toplam 40 milyar lira ödeme yapmış olup bu tutar yılsonu itibariyle 75 milyar liraya ulaşacaktır. Bu doğrultuda yazıda öne sürülen 99 bin 845 lira borcun ödenememesi söz konusu değildir” denildi.

GÜNDEM
24 Eylül 2022 - 16:14
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TOKİ’den ‘TOKİ’nin kasasındaki şüpheli işler’ köşe yazısına ilişkin açıklama


TOKİ tarafından, 23 Eylül'de bir gazete yazarınca kaleme dahil edilen “TOKİ'nin kasasındaki şüpheli işler” başlıklı köşe yazısı üzerine açıklama yapıldı. Açıklamada yazıya konu araç konusu ile ilgili gerçekleştirilen araştırmada TOKİ'ye ait böyle bir araca rastlanılmadığı, dolayısıyla TOKİ'ye ait olmayan araç üzerindeki haciz işlemlerinde TOKİ'nin borçlu olmasının da söz konusu olmayacağı belirtildi.

Yazıda birçok özel bankaya atıfta bulunularak TOKİ'nin bazı bankalardaki hesaplarında hiç para olmadığı ya da bazılarında çok cüzi paraların bulunduğu, bunların da üzerinde haciz olduğu belirtildiği dile getirilen açıklamada, TOKİ Başkanlığı'nın Kamu Haznedarlığı Tebliğine tabi olduğu hatırlatılarak Tebliğ uyarınca devlet bankaları ile çalıştığı ve özel bankalarda mevduat hesabı bulunmadığı, TOKİ'nin tüm ödemelerini yalnızca Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştirdiği not düşüldü.



“Yazıda öne sürülen 99 bin 845 lira borcun ödenememesi söz konusu değildir”

TOKİ'nin açıklamasında şunlar kaydedildi:

“TOKİ, 2022 yılı ilk sekiz ayı içinde toplam 40 milyar lira ödeme yapmış olup bu tutar yılsonu itibariyle 75 milyar liraya ulaşacaktır. Bu doğrultuda yazıda öne sürülen 99 bin 845 lira borcun ödenememesi söz konusu değildir. Zaten hesaplarında haciz olan bir kurumun bu ödemeleri de yapıyor olması mümkün değildir. İdaremiz hem güncel taahhütlerinden kaynaklanan ödemelerini zamanın da yapmakta eş zamanlı 1970'li yıllara dayanan ve kendisine devredilen kurum ve kuruluşların da ödemelerini düzenli olarak yapmaktadır.”
Öte yandan, açıklamada TOKİ'nin halen bine yakın şantiyesinde binlerce alt yüklenici ve yüzbinlerce işçi çalıştığı, çeşitli belediyelerle kentsel dönüşüm projeleri yapıldığı ve bu belediyelerle ortak hesaplar açıldığı, bu çerçevede yüzlerce yüklenici ve alt yüklenici ile çalışıldığı hatırlatıldı. TOKİ'nin bu ticari ilişki düzeninde bazı zamanlar yaşanabilecek ihtilafların hukuki zemine taşınmasının doğal olduğu vurgulanan açıklamada hukuki ihtilaflardan kaynaklanan ama TOKİ tarafından da ödenmesi gereken tüm borçların ödendiği belirtildi.
Ayrıca açıklamada yazıda bahsi geçen özel bankadan TOKİ'nin bir kredi kullanma durumunun olmadığı, ayriyeten 619 lira mevduatının da bulunmadığı kaydedildi.

TOKİ tarafından inşaatı tamamlanarak hak sahiplerinin kullanımına açılan projelerde Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yönetip Planı esasları doğrultusunda belirli bir müddet TOKİ'ce yönetim faaliyetleri yürütüldüğü hatırlatılan açıklamaya şöyle devam edildi:

“Gayrimenkul alıcıları tarafından yapılan seçimle oluşturulan Yönetim Organları tarafından kabul edilen İşletme Projeleri kapsamında belirlenen ortak giderler Site Yönetimi adına kayıtlı banka hesaplarında toplanmakta, oluşan giderlere karşılık kullanılmaktadır. İdaremiz tarafından yönetim faaliyetlerinden kaynaklı herhangi bir mal ve/veya hizmet alımı yapılmadığı gibi bağlı hesaplarımızda herhangi bir tahsilat yapılmamakta ya da ödeme onayı verilmemektedir. Yönetim hizmet ve/veya faaliyetlerine yönelik tüm iş ve işlemler 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine uygun şekilde seçimle iş başına gelen “Site Yönetimi” tarafından yürütülmektedir. Bu Site Yönetimleri tarafından yapılan mal ve hizmet alımından kaynaklı icra takipleri sebebiyle dahil edilen haciz kararlarıyla TOKİ'nin herhangi bir ilgisi ve sorumluluğu bulunmamaktadır. İdaremiz bugüne kadar ülke genelinde 1 milyon 170 bin konut üretmiş olup bu konutlar için farklı bölgelerde site yönetimleri oluşturulmuştur. Söz konusu yazıda bu site yönetimlerinin banka hesapları ve araç kayıtları ile TOKİ Başkanlığı banka hesapları ile araç kayıtlarının karıştırıldığı değerlendirilmektedir.”

TOKİ tarafından yapılan açıklamada, bu yöndeki yazıların kasıtlı olarak gerçeğe aykırı ve basın etiği ile bağdaşmayan haberler ile çeşitli olumsuz açıklamalarda bulunmak suretiyle TOKİ'nin gerçekleştireceği, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi çalışmalarının kamuoyu önünde itibarsızlaştırılmaya çalışılmakta olduğu, ama bu çabaların kamuoyu tarafından kabul görmediği dile getirildi.

Ayrıca, “Bugüne kadar vatandaşlarımızın teveccühü ile nasıl 5 milyon vatandaşımızı ev sahibi yaptıysak aynı azim ve gayretle tüm engelleme ve karalamalara rağmen yeni konutları da tamamlayarak vatandaşlarımıza olan taahhüdümüzü yerine getireceğiz” denilerek yeni konutların yapımına devam edileceği mesajı verildi.

Huzeyfe Tarık Yaman

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Haber Editörü
Haber Editörü
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