EKONOMİ
10 Eylül 2022 - 23:28

TOKİ'den ucuz konut bekleyen dar gelirliye müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi! Ucuz ev sahibi olma fırsatını kaçırmayın!

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için yapılacak olan TOKİ Sosyal Konut Projesine güncelleme geldi. Eskiden belirlenen 150 bin konut artık 250 bin konut oldu. Bununla beraber TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında 250 bin konutluk projenin müjdesi verildi. İşte Detaylar…

EKONOMİ
10 Eylül 2022 - 23:28
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TOKİ'den ucuz konut bekleyen dar gelirliye müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi! Ucuz ev sahibi olma fırsatını kaçırmayın!


Geçtiğimiz haftalarda yapılan duyuru ile TOKİ Sosyal Konut Projesi duyuruldu. Bu açıklama ile insanlar sosyal konut projesinin detaylarını sorgulamaya başladı. Sosyal konut projesi sayesinde dar gelirli birçok kişi konut sahibi olabilecek.

Kısa bir süre önce vatandaşlara açıklanan TOKİ Sosyal Konut Projesi ile gençlere özel kontenjan da açılacak. Yayınlanan ayrıntılara göre, ilk defa mülk sahibi olan gençlere %20’lik bir kota açılacak. Gençlerin yeni hayatlarına atacakları ilk adımlarında da destek olacak olan bu kolaylık, emeklilere, gazilere ve gençlere istisna olmak üzere özel kontenjanlar açıklandı.



TOKİ

TOKİ’den 250 Bin Sosyal Konut!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan gezisinin ardından Türkiye’ye dönüş yolunda pek çok önemli açıklama yaptı. Basın mensupları ile bir arada buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut projesiyle ilgili önemli bir müjde verdi. 

RTE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut projesine dair dar gelirli vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olacaklarını vurguladı. Yapılan açıklamada, vatandaşın oldukça mutlu olacağını ve olumlu sonuçlar doğrultusunda projenin ilerleyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yalnızca konut değil bu projeyle birlikte arsa projesinin de olduğunu söyledi. 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası proje kapsamında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının devamında “İcabında vatandaş “ben kendim yapacağım” diyorsa, onlara da “buyur kardeşim, 100 bin arsa var, kendin de yapabilirsin” diyoruz. Ayrıca 10 bin sanayi sitesiyle vatandaşımıza kendi işini kurma imkanı da sağlanacak. Gençler, emekliler, engelliler, şehit yakınları ve gazilere yönelik özel kontenjanlar olacak. Vatandaşlarımıza böylece ev sahibi olabilme kolaylığı sunuyoruz. Bunlarla birlikte inanıyoruz ki yüksek kira bedeli almak suretiyle korsanlık yapanlar da burada en büyük darbeyi yiyeceklerdir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı yeni açıklama 250.000 konut yapılacağına ve buna ek olarak 100.000 altyapısı bulunan arsaların olduğunu doğruladı. Yakın bir zaman yapılması beklenen kabine toplantısı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün detayları kamuoyuna açıklayacağını bildirdi.

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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