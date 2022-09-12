TOKİ dev kampanya detayları belli oluyor! 81 ildeki 250 bin İşte Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili merak edilen tüm detaylar







Sanayi sektörüne de katkı sağlayacak







Bir öncü proje olarak hayata geçiyor

En fazla konuta sahip il İstanbul olacak

Türkiye'deki satılık ve kiralık konut fiyatlarındaki yükselişler vatandaşların gündeminde yer alıyor. Vatandaşların tepkisi ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile birlikte Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı duruma el attı. En büyük sosyal Konut Projesi gündeme gelirken projenin 13 Eylül Salı günü açıklanacağı bildirildi. Son 20 sene içerisinde TOKİ tarafından 1 milyon 170 bin konut projesi hayata geçirildi. En büyük sosyal Konut Projesi gündeme gelirken tek seferde 250 bin konut inşa edileceği söylendi. Dar gelire sahip kişilerimde ev sahibi olması için başlatılan proje kapsamında yapılacak olan 250 bin konut yaklaşık 362 milyar TL'lik yatırımla gerçekleştirilecek. Gerçekleştirilecek olan projenin en az 100 bin kişilik istihdam sağlaması da düşünülürken yatırım için 1.5 trilyon TL'den fazla ekonomik hareketlilik sağlaması planlanmaktadır.Yapılacak olan proje kapsamında TOKİ tarafından elektrik, su, doğalgaz alt yapıları ve planları tam olarak inşaata başlanacak olan projede 100bin altyapılı arsanın satışı yapılacak. Projenin hayata geçirilmesi ile birlikte inşaat ve inşaat malzemeleri içinde 250'den fazla alt sektörde hareketlilik sağlanacak.TOKİ'nin gerçekleştireceğim proje ile birlikte ilk defa küçük ve orta ölçekli sanayi nerede fırsat imkanı tanınacaktır. Ankara’da 100, Adana’da 500, İzmir’de 700 iş yeri olmak üzere 28 ilde gerçekleşecek projede sanayi siteleri de hayat bulacak.Proje ile sanayi alanları, tamir işlemleri ile uğraşan küçük işletmeler, oto tamirhaneleri mobilyacılar, makine üreticileri ve birçok farklı sektörde hareketlilik sağlanacak.Yapılan proje kapsamında sosyal konutların can ve mal güvenliğini sağlayacak güç ve donanımda olması için de çalışmalar gerçekleştirilecek. Bir deprem ülkesi olarak faaliyet gösteren Türkiye'nin kentsel dönüşüm açısından da öncü proje olması planlanıyor. Projenin ilk etabı ile birlikte 1 milyondan fazla vatandaşın güvenli yerleşim yerlerine yerleşmesi planlanıyor.Toplu Konut İdaresi tarafından yapılacak olan yeni projeler kapsamında en büyük sosyal konut projesi çalışmaları başlıyor. 81 ilde hayata geçirilecek olan projeler kapsamında deprem bölgesinde yer alan ve olası bir depremde en çok etkilenecek olan İstanbul en fazla konut inşası yapılacak il oldu.