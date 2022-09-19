EKONOMİ
19 Eylül 2022 - 12:32

'TOKİ ev sahipliği oranını artıracak'

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvurular artarak devam etmektedir. Proje ile kendilerine ait bir konutta yaşayanların oranı artacak" dedi.

EKONOMİ
19 Eylül 2022 - 12:32
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'TOKİ ev sahipliği oranını artıracak'


Tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvurular artarak devam etmektedir. Konuya ilişkin bazı değerlendirmeler yapan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Ülkemizde TÜİK verilerine göre kendilerine ait bir konutta yaşayanların oranı daha önceki yıla göre yüzde 57,5 olmuştu. Kirada oturanların oranı yüzde 26,8, lojmanda oturanların oranı yüzde 1,2, kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyenlerin oranı ise yüzde 14,6 seviyesinde. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre de 2020'de AB'de nüfusun yüzde 70'i kendi evine sahip olan bir hanede yaşarken, kalan yüzde 30'u kiralık konutlarda yaşıyordu. Ülkemiz 38 ülke arasında ev sahipliği oranında sondan dördüncü sırada yer almakta. Bu proje ile ev sahipliği oranımızda önemli bir artış yaşanacak” şeklinde konuştu.

"Gençlere çift kura hakkı ile ev sahibi olma imkanı"
Projenin özellikle genç yaşta ev sahibi olma imkanı sağlayacağını da idda eden Özelmacıklı, “Genç vatandaşlarımıza konut sayısının yüzde 20'si kadar kontenjan ayrıldı. 14 Eylül 1992 tarihi ve sonrasında doğan ve 18 yaşından büyük gençlerimiz projeye yoğun ilgi gösteriyor. Başvuru için asgari bir gelir düzeyi belirlenmediği gibi, gençlerin başvuruları hane halkı şeklinde de değerlendirilmiyor. Yani anne veya babası başvuru yapsa da genç kardeşimiz ayrı başvuru yapabilir. Gençlerin eğer geliri varsa bu da hane halkı gelirine de dahil edilmiyor. Başvuru yapması için çalışıyor olma şartı da yok. Bu kategoride kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecek. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacak” ifadelerine yer verdi.



"Gazilerimize ayrı haklar tanınıyor"
19 Eylül Gaziler günü çerçevesinde şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuruları hakkında da açıklama yapan Özelmacıklı, “Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerine konut sayısının yüzde 5'i kadar kontenjan ayrıldı. Bu kategoride başvurular sadece banka şubelerinden alınıyor ve aylık hane halkı gelir sınırlaması söz konusu değil. Ayrıca evleri de olsa tekrar başvuru imkanları var. Sözleşme aşamasında konut başvurusu yapılan il sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair belge veya başvuru yapılan il nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belge istenecek. Yine bu kategoride de kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecek. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacak” dedi.

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